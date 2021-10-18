ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна. САП готовит аппеляцию

Суд не нашел состава преступления в действиях бывшего чиновника. Прокуроры настаивают, что решения Омеляна повлекли недополучение государственным бюджетом 30,4 млн грн.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал невиновным бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна в деле о незаконном снижении портовых тарифов на 20%, которое, по версии следствия, привело к недополучению бюджетом 30,4 млн грн. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила пресс-служба суда.

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"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным бывшего министра инфраструктуры Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 211 УК Украины, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", — говорится в заявлении ВАКС.

В свою очередь Специализированной антикоррупционная прокуратура уже сообщила, что намерена оспорить вердикт суда. Сделать это можно в течение 30 дней в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

"Прокурор САП не согласен с оправдательным приговором и обжалует его в суде апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Омелян на посту министра инфраструктуры в 2017 году издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Один из этих сборов, административный, является доходной частью госбюджета, поэтому, как утверждают прокуроры, его размер могла изменить только Верховная Рада, а не министр.

Прокуроры считают, что действия экс-чиновника об уменьшении портового (административного) сбора привело к непоступлению в государственный бюджет 30,4 млн гривен: из ожидаемых 203,5 млн грн получено 173,1 млн гривен. В САП утверждают, что эти данные уже были подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой.

Действия Омеляна прокуратура квалифицировала по ч. 2 ст. 2011 Уголовного кодекса, (Издание должностным лицом нормативно-правового акта, уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, весной 2019 года Соломенский районный суд Киева закрыл против Владимира Омеляна дело по обвинению в незаконном обогащении в связи с тем, что на тот момент статья была декриминализирована.

В августе 2020 года Высший антикоррупционный суд освободил Омеляна от уголовной ответственности за недостоверное декларирование из-за истечения срока давности.