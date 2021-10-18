ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Омеляна. САП готує апеляцію

Суд не знайшов складу злочину в діях колишнього чиновника. Прокурори наполягають, що рішення Омеляна спричинили недоотримання державним бюджетом 30,4 млн грн.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав невинним колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про незаконне зниження портових тарифів на 20%, яке, за версією слідства, призвело до недоотримання бюджетом 30,4 млн грн. Про це в понеділок, 18 жовтня, повідомила пресслужба суду.

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"Колегія суддів Вищого антикорупційного суду винесла виправдувальний вирок і визнала невинним колишнього міністра інфраструктури України в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 211 КК України, у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину", — йдеться в заяві ВАКС.

У свою чергу Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже повідомила, що має намір оскаржити вердикт суду. Зробити це можна протягом 30 днів у Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

"Прокурор САП не згоден із виправдувальним вироком і оскаржить його в суді апеляційної інстанції", — йдеться в повідомленні.

За версією слідства, Омелян на посаді міністра інфраструктури у 2017 році видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Один із цих зборів, адміністративний, є дохідною частиною держбюджету, тому, як стверджують прокурори, його розмір могла змінити тільки Верховна Рада, а не міністр.

Прокурори вважають, що дії ексчиновника про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету 30,4 млн гривень: із очікуваних 203,5 млн грн отримано 173,1 млн гривень. У САП стверджують, що ці дані вже були підтверджені Держаудитслужбою та судовою експертизою.

Дії Омеляна прокуратура кваліфікувала за ч. 2 ст. 2011 Кримінального кодексу (Видання службовою особою нормативно-правового акта, який зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, весною 2019 року Солом'янський районний суд Києва закрив проти Володимира Омеляна справу за звинуваченням у незаконному збагаченні у зв'язку з тим, що на той момент стаття була декриміналізована.

У серпні 2020 року Вищий антикорупційний суд звільнив Омеляна від кримінальної відповідальності за недостовірне декларування через закінчення терміну давності.