Забастовка на "Укрзализныце" может быть организована в интересах Ахметова – СМИ

Итальянская забастовка, начатая на Укрзализныце членами "Свободного профсоюза железнодорожников", может быть организована в интересах олигарха Рината Ахметова народным депутатом Михаилом Волынцом. Об этом говорится в материале ZN.UA.

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"Олигарх Ринат Ахметов пытается "сбить" повышение тарифов на перевозку своих руды и угля, организуя "забастовки" железнодорожников. Делает он это через нардепа от "Батькивщины" Михаила Волынца, которого связывают с олигархом", — пишут журналисты.

Отмечается, что главой "Свободного профсоюза", в который входят 900 сотрудников УЗ, является помощник Волынца Владимир Козельский. Кроме того, как утверждают журналисты, депутат ранее неоднократно занимался "забастовками" в интересах Ахметова.

"Когда в 2015 году ДТЭК Ахметова требовал повышения тарифов на электроэнергию, именно Волынец организовывал протесты шахтеров в Киеве. Когда в сентябре 2020 года Ахметов не мог поделить с Коломойским Криворожский железорудный комбинат (КЖРК), именно Волынец организовывал забастовки на КЖРК", — констатируют журналисты.

Они также обращают внимание, что информационное сопровождение "забастовки" на Укрзализныце обеспечивает телеканал Ахметова "Украина".

Настоящую же причину связывают с изменением тарифов на перевозки для первого тарифного класса. С 1 января 2022 года транспортировка этой группы товаров, к которой относится уголь и руда Метинвеста Ахметова-Новинского и ДТЭК Ахметова, вырастет на 30%.

"Именно эти ископаемые составляют более половины от всех перевозок Укрзализныци, а тарифы на них не покрывают себестоимости. Вероятно, именно поэтому у УЗ нет денег на повышение зарплат", — пишет издание.

Журналисты отмечают, что параллельно с искусственной "забастовкой", организованной "Свободным профсоюзом железнодорожников", руководитель УЗ Александр Камышин ведет переговоры с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей, к которой принадлежит большинство работников УЗ. Профсоюз и руководство компании обсуждают повышение зарплат и, по прогнозам, соглашение о росте выплат может появиться в течение двух недель.