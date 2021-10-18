Страйк на "Укрзалізниці" може бути організований в інтересах Ахметова – ЗМІ

Італійський страйк, розпочатий на Укрзалізниці членами "Вільної профспілки залізничників", може бути організовано в інтересах олігарха Ріната Ахметова народним депутатом Михайлом Волинцем, йдеться в матеріалі ZN.UA.

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"Олігарх Рінат Ахметов намагається "збити" підвищення тарифів на перевезення своїх руди і вугілля, організовуючи "страйки" залізничників. Робить він це через нардепа від "Батьківщини" Михайла Волинця, якого пов"язують з олігархом", — пишуть журналісти.

Зазначається, що головою "Вільної профспілки", до якої входять 900 співробітників УЗ, є помічник Волинця Володимир Козельський. Крім того, як стверджують журналісти, депутат раніше неодноразово займався "страйками" в інтересах Ахметова.

"Коли в 2015 році ДТЕК Ахметова вимагав підвищення тарифів на електроенергію, саме Волинець організовував протести шахтарів у Києві. Коли у вересні 2020 року Ахметов не міг поділити з Коломойським Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК), саме Волинець організовував страйки на КЗРК", — констатують журналісти.

Вони також звертають увагу, що інформаційний супровід "страйку" на Укрзалізниці забезпечує телеканал Ахметова "Україна".

Справжню ж причину пов"язують зі зміною тарифів на перевезення для першого тарифного класу. З 1 січня 2022 року транспортування цієї групи товарів, до якої належить вугілля і руда Метінвесту Ахметова-Новинського і ДТЕК Ахметова, зросте на 30%.

"Саме ці копалини складають понад половину від усіх перевезень Укрзалізниці, а тарифи на них не покривають собівартості. Ймовірно, саме тому УЗ не має грошей на підвищення зарплат", — пише видання.

Журналісти вказують, що паралельно зі штучним "страйком", організованим "Вільною профспілкою залізничників", керівник УЗ Олександр Камишін веде перемовини з Профспілкою залізничників і транспортних будівельників, до якої належіть більшість працівників УЗ. Профспілка та керівництво компанії обговорюють підвищення зарплат і, за прогнозом, угода про зростання виплат може з"явитися впродовж двох тижнів.