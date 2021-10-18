У Кличко повысили стоимость строительства Подольского моста почти вдвое

Киевская городская государственная администрация увеличила сметную стоимость строительства Подольско-Воскресеньского мостового перехода с 11,251 до 19,922 миллиардов гривен. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на решение КГГА.

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Таким образом, за время руководства Виталия Кличко стоимость моста увеличилась на 77%. В КГГА необходимость поднять цену объяснили тем, что в перечень объектов строительства в новом плане добавили левобережные эстакады и арочный мост через озеро Радунка.

Также в новом проекте предусмотрено финансирование строительства сооружений для 700-метрового участка метрополитена, который будет проходить по мосту.

"По состоянию на июль 2020 года генподрядчик освоил на строительстве 9,809 млрд грн. По состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял 3,424 млрд грн. Генподрядчиком строительства Подольского мостового перехода является компания "Эко-Буд-Трейд", контроль над которой, по информации ЭП, осуществляет "смотрящий" по Киеву Денис Комарницкий", — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что решение об увеличении сметы подписал первый заместитель городского головы Николай Поворозник, исполнявший обязанности председателя во время отпуска Виталия Кличко. Ранее так же была увеличена вдвое сметная стоимость строительства Шулявского путепровода.

Напомним, в октябре 2020 года Виталий Кличко торжественно включил освещение на Подольском мосту, пообещав достроить его до конца 2020 года. Следующим, по словам мэра, должно было стать метро на Троещину.