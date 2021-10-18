У Кличка підвищили вартість будівництва Подільского мосту майже вдвічі

Київська міська державна адміністрація збільшила кошторисну вартість будівництва Подільсько-Воскресеньского мостового переходу з 11,251 до 19,922 мільярдів гривень. Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на рішення КМДА.

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Таким чином, за час головування Віталя Кличка вартість мосту збільшилась на 77%. В КМДА необхідність підняти ціну пояснили тим, що до переліку об"єктів будівництва в новому плані додали лівобережні естакади та арковий міст через озеро Радунка.

Також в новому проєкті передбачено фінансування будівництва споруд для 700-метрової ділянки метрополітену, що проходитиме мостом.

"Станом на липень 2020 року генпідрядник освоїв на будівництві 9,809 млрд грн. Станом на січень 2016 року цей показник становив 3,424 млрд грн. Генпідрядником будівництва Подільського мостового переходу є компанія "Еко-Буд-Трейд", контроль над якою, за інформацією ЕП, здійснює "смотрящий" за Києвом Денис Комарницький", — йдеться в публікації.

Журналісти зазначають, що рішення про збільшення кошторису підписав перший заступник міського голови Микола Поворозник, який виконував обов"язки голови під час відпустки Віталія Кличка. Раніше так само було збільшено вдвічі кошторисну вартість будівництва Шулявського шляхопроводу.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Віталій Кличко урочисто ввімкнув освітлення на Подільському мосту, пообіцявши добудувати його до кінця 2020 року. Наступним, за словами мера, мало стати метро на Троєщину.