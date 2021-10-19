Экс-прокурор Одесской области обвинил застройщика Аднана Кивана в попытке дачи взятки в миллион долларов

Одного из претендентов на приватизацию бывшего завода "Большевик" (сейчас — АО "Первый киевский машиностроительный завод", ПКМЗ) — одесского застройщика, владельца компании KADORR Group Аднана Кивана обвинили в попытке дачи взятки в размере 1 000 000 долларов США экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко. Как сообщают одесские СМИ, об этом заявил сам Жученко 18 октября, во время избрания ему меры пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

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Согласно показаниям экс-прокурора, взятка предлагалась "за подписание подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову", а встреча, на которой поступило это предложение, состоялась в ресторане KADORR на Французском бульваре.

"Аднан Киван сказал, что я — лучший прокурор в мире, и он молился, чтоб такой прокурор был в Одессе. Но он мне предложил подписать подозрение мэру Труханову и предложил 1 миллион долларов. На что я сообщил ему, что буду об этой ситуации уведомлять свое руководство и уведомил", — рассказал Олег Жученко.

Он также сообщил, что именно Аднан Киван является главным спонсором экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который, в свою очередь, якобы предлагал экс-прокурору ежемесячное содержание в размере 10 тысяч долларов США, "чтобы я чувствовал себя комфортно и ни от кого не зависел". Кроме того, Олег Жученко рассказал, что сын Аднана Кивана Руслан "хотел назначить своих прокуроров".

Напомним, что СМИ называют основателя KADORR Group Аднана Кивана "строительным королем Одессы". Кроме строительного и аграрного бизнеса Киван также владеет старейшим англоязычным изданием в Украине — газетой KyivPost, которую купил в 2018 году у британско-украинского предпринимателя Мохаммада Захура более чем за $3,5 млн. Журнал Фокус в свежем рейтинге самых богатых людей Украины оценил состояние Аднана Кивана в $183 млн.

Для справки: аукцион по продаже 100% пакета акций АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, экс-"Большевик") в рамках Большой приватизации со стартовой ценой 1,39 млрд грн состоится 27 октября в 11:00 в помещении ФГИУ по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова, 18/9.

Сегодня (вторник, 19 октября) в 16:00 закрывается возможность оплаты регистрационных взносов и подачи участниками аукционных документов в ФГИУ. Конверты с аукционной документацией будут раскрыты в среду, 20 октября. С этого момента будет определено точное количество участников аукциона.