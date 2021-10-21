Азовсталь Ахметова хочет через суд отменить повышение тарифов на грузоперевозки и остановить реформу УЗ – эксперт

Окружной административный суд Киева 19 октября открыл производство по иску Азовстали к Мининфраструктуры, которым требуется отменить решение о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, вступившее в силу 17 августа.

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При этом рассмотрение дела будет проходить по упрощенной процедуре без участия представителей Министерства инфраструктуры. Об этом в Facebook пишет директор Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Чтобы легче понять, что такое упрощенное производство, представьте: вас обвинили, что вы не возвращаете кредит, который и не брали. Но вас в суд не вызвали, вашу позицию не слушали, а вы узнали об этом процессе только из решения суда, который уже прошел без вас", — объяснил Быков.

По данным эксперта, когда принималось решение о повышении тарифов, ни Азовсталь, ни группа Метинвест Рината Ахметова, в которую входит Азовсталь, не оспаривали решение МИУ. Более того, после повышения тарифов доля транспортировки в общей стоимости железной руды увеличилась незначительно, всего с 2 до 3%.

"Азовсталь решила по-тихому обратиться в суд с сомнительной репутацией, чтобы УЗ потеряла минимум 12 млрд грн. 2 млрд грн в этом году и 10 в следующем. За эти деньги УЗ должна была ремонтировать пути и электрифицировать железную дорогу, чтобы вагоны не переворачивались и не сходили с рельс", — пишет Быков.

Судебный иск политолог склонен рассматривать как месть за то, что УЗ теперь закупает электроэнергию напрямую у Энергоатома, а не через фирмы Ахметова, как было ранее. Только за счет изменения поставщика энергии УЗ экономит дополнительно 4 млрд грн, которые расходуются на восстановление железных дорог и новые вагоны.

О том, что иск Азовстали к Мининфраструктуры не имеет экономических обоснований, по мнению эксперта, говорит и сравнение тарифов на грузовые перевозки в Украине и странах Европы. После второй волны повышения с 1 января 2022 года тариф на перевозку железной руды в Украине составит $8,74. В Польше он равняется $51,68, в Словакии — $45, а в Румынии $25,17.

"Если суд примет решение в пользу Азовстали, то стратегическое госпредприятие не получит необходимые инвестиции, а мы и дальше будем субсидировать одну финансово-промышленную группу, вместо того, чтобы инвестировать в инфраструктуру", — заключает политолог.