Азовсталь Ахметова хоче через суд скасувати підвищення тарифів на вантажні перевезення і зупинити реформу УЗ – експерт

Окружний адміністративний суд Києва 19 жовтня відкрив провадження за позовом Азовсталі до Мінінфраструктури, яким вимагається скасувати рішення про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, що набрало чинності 17 серпня.

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При цьому розгляд справи проходитиме за спрощеною процедурою без участі представників Міністерства інфраструктури. Про це у Facebook пише директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"Щоб легше зрозуміти, що таке спрощене провадження, уявіть: вас звинуватили, що ви не повертаєте кредит, який і не брали. Але вас в суд не викликали, вашу позицію не вислухали, а ви дізналися про цей процес тільки з рішення суду, який вже пройшов без вас", — пояснив Биков.

За даними експерта, коли приймалося рішення про підвищення тарифів, ані Азовсталь, ані група Метінвест Ріната Ахметова, до якої входить Азовсталь, не оскаржували рішення МІУ. Більш того, після підвищення тарифів частка транспортування у загальній вартості залізної руди збільшилася несуттєво, лише з 2 до 3%.

"Азовсталь вирішила по-тихому звернутися до суду з сумнівною репутацією, щоб УЗ втратила мінімум 12 млрд грн. 2 млрд грн цього року і 10 в наступному. За ці гроші УЗ мала ремонтувати шляхи й електрифікувати залізницю, щоб вагони не переверталися і не сходили з рейок", — пише Биков.

Судовий позов політолог схильний розглядати як помсту за те, що УЗ тепер закуповує електроенергію безпосередньо в Енергоатому, а не через фірми Ахметова, як було раніше. Тільки за рахунок зміни постачальника енергії УЗ економить додатково 4 млрд грн, які витрачаються на відновлення залізниць і нові вагони.

Про те, що позов Азовсталі до Мінінфраструктури не має економічних обґрунтувань, на думку експерта, свідчить і порівняння тарифів на вантажні перевезення в Україні та країнах Європи. Після другої хвилі підвищення з 1 січня 2022 року тариф на перевезення залізної руди в Україні складе $8,74. У Польщі він дорівнює $51,68, у Словаччині — $45, а в Румунії $25,17.

"Якщо суд прийме рішення на користь Азовсталі, то стратегічне держпідприємство не отримає необхідні інвестиції, а ми й далі будемо субсидувати одну фінансово-промислову групу, замість того, щоб інвестувати в інфраструктуру", — робить висновок політолог.