Сергей Лещенко хочет прийти на эфир к Савику Шустеру, чтобы ответить на обвинения в свой адрес

Журналист и экс-депутат Сергей Лещенко предложил Савику Шустеру дать ему возможность в прямом эфире ответить на обвинения, прозвучавшие накануне в его адрес на канале Украина-24. С предложением о предоставлении ему слова он обратился через свою страницу в Facebook.

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"Было приятно узнать, что вчера мою фамилию вспоминали весь вечер в разных эфирах телеканала Рината Ахметова Украина-24. Ведь все, кроме некролога, является рекламой. А также это теперь дает мне законное право на реплику. Итак, обращаюсь к ведущему программы "Свобода слова" Савика Шустера пригласить меня для участия в эфире в эту пятницу для соблюдения баланса мнений и беспристрастности", — обратился Лещенко.

Он также напомнил ведущему программы "Свобода слова", что ранее оказывал поддержку самому Шустеру, когда у того возникли проблемы с выходом в эфир.

"Как член комитета спасения Савика Шустера, владелец клубной карты Шустера и победитель премии Шустера за прошедшие годы имею на это моральное право. А как гражданин Украины имею юридически гарантированное право на ответ", — объяснил свою позицию журналист.

Лещенко также добавил, что рассчитывает на положительное решение о своем участии в программе: "Мои контакты известны всем в этой редакции. Отказ буду считать полным пренебрежением базовыми стандартами журналистики".