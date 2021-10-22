Сергій Лещенко хоче прийти на етер до Савіка Шустера, щоб відповісти на звинувачення на свою адресу

Журналіст і ексдепутат Сергій Лещенко пропонує Савіка Шустера надати йому можливість у прямому етері відповісти на звинувачення, що пролунали напередодні на його адресу на каналі Україна-24. З пропозицією про надання йому слова він звернувся через свою сторінку у Facebook.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

«Було приємно дізнатися, що вчора моє прізвище згадували весь вечір у різних ефірах телеканалу Ріната Ахметова Україна-24. Адже все, окрім некрологу, є рекламою. А також це тепер дає мені законне право на репліку. Отже, звертаюся до ведучого програми «Свобода слова» Савіка Шустера запросити мене для участі в ефірі цієї п'ятниці для дотримання балансу думок та неупередженості», - звернувся Лещенко.

Він також нагадав ведучому програми «Свобода слова», що раніше надавав підтримку самому Шустеру, коли у того виникли проблеми з виходом в етер.

«Як член комітету порятунку Савіка Шустера, власник клубної картки Шустера і переможець премії Шустера за минулі роки маю на це моральне право. А як громадянин України маю юридично гарантоване право на відповідь», - пояснив свою позицію журналіст.

Лещенко також додав, що розраховує на позитивне рішення про свою участь у програмі: «Мої контакти відомі всім у цій редакції. Відмову вважатиму повним нехтуванням базових стандартів журналістики».