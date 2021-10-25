Директор Владимир-Волынской птицефабрики обвиняет Добкина в рейдерском захвате предприятия, – СМИ

Владимир-Волынская птицефабрика, за счет которой кандидат на пост мэра Харькова Михаил Добкин финансирует избирательную кампанию, была рейдерски захвачена несколько лет назад. Об этом в интервью КП в Украине заявил управляющий партнер предприятия Григорий Соломанин.

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Он сообщил, что занялся предприятием в 2003 году вместе с партнерами. Через пару лет бизнесмен, по его словам, выкупил половину долю партнеров и стал мажоритарным акционером. Остальные 10% принадлежали коллективу предприятия.

В 2009 году решением суда Херсонской области акции фабрики были переписаны на третьих лиц, и Соломанин потерял контроль над предприятием. Произошедшее он называет классическим рейдерским захватом:

"Когда я приехал из Харькова во Владимир-Волынский, то на фабрику уже не смог попасть. На воротах стояла чужая охрана, мне дали понять, что лучше ничего не пытаться изменить. После неоднократных обращений в правоохранительные органы до сих пор не установлено, было ли на самом деле судебное заседание".

Предприниматель рассказал, что пока он в разных судах 12 лет пытается вернуть собственность, доходы от работы Владимир-Волынской птицефабрики идут другим. В частности – народному депутату Михаилу Добкину, который утверждает, что фабрику унаследовал от отца.

"Я хорошо знал покойного Марка Моисеевича Добкина и глубоко его уважал. Могу смело утверждать, что до 2010 года, пока я руководил фабрикой и пока она расстраивалась, Марка Моисеевича на ней не было никогда, и он ее у моей семьи не выкупал. Не знаю, зачем Михаил Добкин исказил действительность. Возможно, он таким образом хотел что-то прикрыть", — считает Соломанин.

Он подчеркнул, что фабрика все эти годы продолжает функционировать.

"О том, кто получает от нее прибыль, известно из того же интервью "Бабелю". Михаил Добкин сам сказал журналистам, что финансирует из прибыли, которую дает птицефабрика, свою политическую деятельность и предвыборную кампанию", — констатировал бизнесмен, добавив, что будет использовать все законные методы для восстановления справедливости.

Напомним, прокуратура Киева в сентябре 2021 года заявила, что выявила схему по выведению 34 млн гривен государственной программы через Владимир-Волынскую птицефабрику. В ходе обысков были изъяты финансовые документы и 16 млн гривен наличных.