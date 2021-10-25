Директор Володимир-Волинської птахофабрики звинувачує Добкіна у рейдерському захопленні підприємства, – ЗМІ

Володимир-Волинська птахофабрика, за рахунок якої кандидат на пост мера Харкова Михайло Добкін фінансує виборчу кампанію, була рейдерські захоплена кілька років тому. Про це в інтерв'ю КП в Україні заявив керуючий партнер підприємства Григорій Соломанін.

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Він повідомив, що зайнявся підприємством в 2003 році разом з партнерами. Через пару років бізнесмен, за його словами, викупив половину частки партнерів і став мажоритарним акціонером. Решта 10% належали колективу підприємства.

У 2009 році рішенням суду Херсонської області акції фабрики були переписані на третіх осіб, і Соломанін втратив контроль над підприємством. Те, що відбулося, він називає класичним рейдерським захопленням:

"Коли я приїхав з Харкова до Володимира-Волинського, то на фабрику вже не зміг потрапити. На воротах стояла чужа охорона, мені дали зрозуміти, що краще нічого не намагатися змінити. Після неодноразових звернень до правоохоронних органів досі не встановлено, чи було насправді судове засідання".

Підприємець розповів, що поки він в різних судах 12 років намагається повернути власність, доходи від роботи Володимир-Волинської птахофабрики йдуть іншим. Зокрема — народному депутату Михайлу Добкіну, який стверджує, що фабрику успадкував від батька.

"Я добре знав покійного Марка Мойсейовича Добкіна і глибоко його поважав. Можу сміливо стверджувати, що до 2010 року, поки я керував фабрикою і поки вона розбудовувалася, Марка Мойсейовича на ній не було ніколи, і він її у моїй сім'ї не купував. Не знаю, навіщо Михайло Добкін спотворив дійсність. Можливо, він таким чином хотів щось прикрити", — вважає Соломанін.

Він підкреслив, що фабрика всі ці роки продовжує функціонувати.

"Про те, хто отримує від неї прибуток, відомо з того ж інтерв'ю "Бабелю". Михайло Добкін сам сказав журналістам, що фінансує з прибутку, який дає птахофабрика, свою політичну діяльність і передвиборчу кампанію", — констатував бізнесмен, додавши, що буде використовувати всі законні методи для відновлення справедливості.

Нагадаємо, прокуратура Києва у вересні 2021 року заявила, що виявила схему з виведення 34 млн гривень державної програми через Володимир-Волинську птахофабрику. В ході обшуків були вилучені фінансові документи і 16 млн гривень готівки.