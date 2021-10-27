В НАБУ поступило более десяти заявлений о депутатских зарплатах "в конвертах", - Сытник

Глава ведомства заверил журналистов, что на заявления о зарплатах "в конвертах" силовики реагируют в соответствии с законодательством.

Национальное антикоррупционное бюро рассматривает более десяти заявлений о получении народными депутатами денег "в конвертах". Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник, передает Укринформ.

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"Конечно, есть такие обращения. Количество заявлений – более десятка", – сообщил глава бюро.

По словам Сытника, НАБУ реагирует на заявления о зарплатах "в конвертах" в соответствии с законодательством.

Ранее погибший член депутатской группы "За будущее" Антон Поляков заявил, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

"Когда было прошлое голосование по олигархам, мой коллега после голосования заходил в туалет, и при нем "слугам" раздают деньги. Я ездил в НАБУ, давал показания, но человек побоялся. Что мне сделать? Пистолет приставить и сказать – иди, рассказывай? Про какой демократический парламент вы можете говорить, когда за "конверты" работают эти слуги"?" – заявил незадолго до своей смерти Поляков в эфире "Украина 24".

О зарплатах "в конвертах" для "слуг" Поляков заявлял еще в 2019 году, вместе со своей коллегой Анной Скороход. Нардеп на тот момент уже был исключил из фракции. Он вместе со Скороход заявляли тогда, что неоднократно слышали о "грязных" деньгах для членов фракции, а сумма якобы варьировалась от пяти до 15 тысяч долларов. Больше получали лица, которые занимали руководящие должности, а еще больше — замы главы фракции.

Самому Полякову, по его словам, таких денег не предлагали из-за боязни огласки.

"Ко мне лично никто не подходил, но, как мне объяснили, боялись что я сдам эту информацию, напишу в САП или НАБУ", — сообщил Поляков в ноябре прошлого года в эфире одного из украинских телеканалов.