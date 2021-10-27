У НАБУ надійшло понад десять заяв про депутатські зарплати "у конвертах", — Ситник

Голова відомства запевнив журналістів, що на заяви про зарплати "у конвертах" силовики реагують відповідно до законодавства.

Національне антикорупційне бюро розглядає понад десять заяв про отримання народними депутатами грошей "у конвертах". Про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє Укрінформ.

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"Звичайно, є такі звернення. Кількість заяв – понад десяток", – повідомив голова бюро.

За словами Ситника, НАБУ реагує на заяви про зарплати "у конвертах" відповідно до законодавства.

Раніше загиблий член депутатської групи "За майбутнє" Антон Поляков заявив, що народні депутати з фракції "Слуга народу" отримували гроші у конвертах за підтримку закону про олігархи.

"Коли було минуле голосування щодо олігархів, мій колега після голосування заходив у туалет, і при ньому "слугам" роздають гроші. Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити і сказати — йди, розповідай? Про який демократичний парламент ви можете говорити, коли за "конверти" працюють ці слуги"? — заявив незадовго до своєї смерті Поляков в ефірі "Україна 24".

Про зарплати "в конвертах" для "слуг" Поляков заявляв ще у 2019 році разом зі своєю колегою Ганною Скороход. Нардепа на той момент уже виключили з фракції. Він разом зі Скороход заявляли тоді, що неодноразово чули про "брудні" гроші для членів фракції, а сума нібито варіювалася від п'яти до 15 тисяч доларів. Більше отримували особи, які обіймали керівні посади, а ще більше – заступники голови фракції.

Самому Полякову, за його словами, таких грошей не пропонували через побоювання розголосу.

"До мене особисто ніхто не підходив, але, як мені пояснили, боялися, що я здам цю інформацію, напишу в САП чи НАБУ", — повідомив Поляков у листопаді минулого року в ефірі одного з українських телеканалів.