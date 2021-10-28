"Собственная игра" Немчинова, "негатив" Лазебной, "провал" Тарана – политолог объяснил причины возможной отставки части правительства

Отставки в Кабмине могут состояться уже на следующей неделе. Вероятно, сменятся руководители 5-8 министерств, которых сейчас заставляют писать заявления по собственному желанию. Причины возможных отставок и имена тех, кто может войти в состав Кабмина, спрогнозировал политолог Андрей Вигиринский.

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"Осенний facelift монобольшинства в парламенте завершился обновленным бампером и решеткой радиатора (выражаясь автомобильной, а не корабельной терминологией), президиума Верховной Рады после отставки Разумкова. Теперь слуги вернулись к вопросу обновления более бюджетной версии собственного модельного ряда, переформатирования и обновления моноправительства. На следующей неделе ожидаем презентации "народного автомобиля с новыми дисками и оптикой". О замене всего правительства Шмыгаля уже точно речь не идет. Премьер-министр остается в должности, но в ОП точечно хотят сменить руководителей нескольких министерств, 5-8, не больше", — написал Вигиринский на своей странице в Facebook.

По словам Вигиринского, власти не собираются признавать собственные просчеты, а стремятся возложить ответственность на конкретных министров.

"В идеале, не коммуницировать с потребителями о причине, признавая просчет инженеров. Лучше сослаться на то, что есть перебои с поставками или потеря инновационности. Поэтому слуги активно работают над тем, чтобы кандидаты на выход самостоятельно писали заявление об отставке. Мол, "это не кадровая ошибка, а признание министрами своей неспособности эффективно работать", — прогнозирует политолог.

Первым, по его словам, написал заявление об отставке министр экологии Роман Абрамовский. Его на должности должен заменить нардеп от "Слуги народа" Андрей Жупанин, сообщает Вигиринский.

Также, по его информации, в отставку может уйти министр обороны Андрей Таран, "откровенно проваливший свою работу".

"МО является антилидером по освоению средств, выделенных на оборонные закупки. Заменить его может нынешний глава Минреинтеграции Алексей Резников", – пишет политолог.

Минреинтеграции вместо Резникова может возглавить нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Долгое время ходили слухи о ее желании возглавить Министерство обороны, но в Офисе не решились на этот шаг, потому что МО стал бы жертвой хейта в социальных сетях и очень тяжело было бы партнерам в НАТО объяснять такое оригинальное назначение", — объясняет Вигиринский.

Также, по его информации, уже принято решение об отставке министра Кабинета Министров Олега Немчинова.

"Собственная политическая игра в рамках "платформы Офиса Президента версии Шмигаль 1.0" по умолчанию не предусмотрена. Главной причиной отставки Немчинова, по слухам, является именно то, что он начал в Кабмине собственную игру. Поговаривают, что кроме сливов проектов отдельных решений правительства, сокрытия официальных писем и блокирования юридической процедуры согласования документов, его упрекают в интересах определенных олигархических групп", — информирует Андрей Вигиринский.

Лоббирует отставку Немчинова якобы лично секретарь Совбеза Алексей Данилов. А заменить Немчинова в должности может председатель парламентского комитета по правовой политике Андрей Костин, прогнозирует политолог.

Также наконец принято окончательное решение о замене Марины Лазебной в Минсоцполитике, считает Вигиринский.

"Она уже достаточно собрала вокруг себя негатив. Однако в ОП долго не могли найти "камикадзе", который согласился бы возглавить это непростое министерство. Сейчас на этот пост претендует нынешний замминистра социальной политики Виталий Музыченко", — отметил политолог