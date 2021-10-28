"Власна гра" Немчінова, "негатив" Лазебної, "провал" Тарана – політолог пояснив причини можливої відставки частини уряду

Відставки в Кабміні можуть відбутися вже наступного тижня. Ймовірно, зміняться очільники 5-8 міністерств, яких зараз змушують писати заяви за власним бажанням. Причини можливих відставок та імена тих, хто може увійти до складу Кабміну, спрогнозував політолог Андрій Вігірінський.

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"Осінній facelift монобільшості у парламенті завершився оновленим бампером та решіткою радіатора, (висловлюючись автомобільною, а не корабельною термінологією) президії Верховної Ради після відставки Разумкова. Тепер слуги повернулись до питання оновлення більш бюджетної версії власного модельного ряду, переформатування та оновлення моноуряду. Наступного тижня очікуємо презентацію "народного автомобіля з новими дисками та оптикою". Про заміну усього уряду Шмигаля вже точно не йдеться. Прем'єр-міністр залишається на посаді, але в ОП точково хочуть змінити очільників кількох міністерств, 5-8, не більше", — написав Вігірінський на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вігірінського, влада не збирається визнавати власні прорахунки, а прагне покласти відповідальність на конкретних міністрів.

"В ідеалі, не комунікувати зі споживачами про причину, визнаючи прорахунок інженерів. Краще послатись на те, що є перебої з постачанням, чи втрату іноваційності. Тому слуги активно працюють над тим, щоб кандидати на вихід самостійно писали заяву про відставку. Мовляв, "це не кадрова помилка, а визнання міністрами своєї неспроможності ефективно працювати", — прогнозує політолог.

Першим, за його словами, написав заяву про відставку міністр екології Роман Абрамовський. Його на посаді має замінити нардеп від "Слуги народу" Андрій Жупанин, повідомляє Вігірінський.

Також, за його інформацією, у відставку може піти міністр оборони Андрій Таран, який "відверто провалив свою роботу".

"МО є антилідером з освоєння коштів, що виділені на оборонні закупівлі. Замінити його може нинішній очільник мінреінтеграції Олексій Резніков", — пише політолог.

Мінреінтеграції замість Резнікова може очолити нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Довгий час ширилися чутки про її бажання очолити Міністерство оборони, але в Офісі не наважилися на цей крок, бо МО став би жертвою хейта в соціальних мережах і дуже важко було б партнерам в НАТО пояснювати таке оригінальне призначення", — пояснює Вігірінський.

Також, за його інформацією, вже прийнято рішення про відставку міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова.

"Власна політична гра у межах "платформи Офісу Президента версії Шмигаль 1.0" за замовчуванням не передбачена. Головною причиною відставки Немчінова, за чутками, є саме те, що він почав у Кабміні власну гру. Подейкують, що крім зливів проектів окремих рішень уряду, приховування офіційних листів та блокування юридичної процедури погодження документів, йому дорікають роботу в інтересах певних олігархічних груп", — інформує Андрій Вігірінський.

Лобіює відставку Немчінова нібито особисто секретар Радбезу Олексій Данілов. А замінити Немчінова на посаді може голова парламентського комітету з питань правової політики Андрій Костін, прогнозує політолог.

Також нарешті прийнято остаточне рішення заміни Марини Лазебної в Мінсоцполітиці, вважає Вігірінський.

"Вона вже достатньо зібрала навколо себе негатив. Проте в ОП довго не могли знайти "камікадзе", який би погодився очолити це непросте міністерство. Зараз на цю посаду претендує нинішній заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко", — зазначив політолог.