ФГИУ провела успешную продажу "Большевика", несмотря на скептические прогнозы, - Сергей Иванов

Журналист Сергей Иванов в своем блоге раскрыл преимущества от продажи бывшего завода "Большевик" (после декоммунизации – АО "Первый киевский машиностроительный завод"). Аукцион прошел в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая Приватизация", где этот объект был отнесен к приоритетным, сообщает Зеркало недели.

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По мнению журналиста, ФГИУ провел успешный аукцион, несмотря на скептические прогнозы. "Если честно, как и многие, я до последнего не верил, что это произойдет, и даже писал в сентябре о том, какой это проблемный объект. Но теперь нельзя не признать: ФГИУ это удалось, и это самая масштабная приватизация за десятилетия. А учитывая, что только что стало известно о второй подряд отмене аукциона по ОГХК, кейс "Большевика" – своеобразный спасательный жилет для власти, чтобы показать свою надежность перед инвесторами", — отмечает Сергей Иванов.

Также он отметил, что это был сложный и проблемный объект, и не скоро оставит в покое нового владельца. С ним еще предстоит разобраться с вопросами по земле, с арендаторами, выяснить отношения со столичными властями по поводу пресловутого 5-го цеха "Большевика" и решить вопросы работников и производства.

Одним из самых больших преимуществ аукциона он назвал наполнение бюджета при довольно непростой экономической ситуации. "Госбюджет от этой продажи получит почти 2 млрд грн – сумма сделки 1,4 млрд и 0,5 млрд долгов завода, которые будет погашать уже новый собственник. Надо учитывать, что, по оценкам экспертов, пока что пик стоимости недвижимости, по прогнозам скоро будет спад. То есть сейчас это максимально удачное время для продажи. Ну и 2 миллиарда – это, конечно, "красная цена" такого объекта, который на самом деле не объект, а кусок земли с проблемами. Думаю, ошибка Фонда заключалась в том, что не стоило стартовать с максимальной цены. Еще весной эксперты оценивали завод вдвое меньше с учетом всех проблем", – отмечает Иванов.

Аукцион журналист считает успешным стартом государства по приватизации проблемных государственных объектов. И этот кейс он оценивает как успешный шаг, который позволит наполнять государственный бюджет и избавляться от проблемных активов. Также, по его мнению, это положительный пример для последующих шагов в реализации программы "Большая Приватизация".

Напомним, 27 октября 2021 г. на аукционе, который проводил Фонд Госимущества, АО "Первый киевский машиностроительный завод", продали за 1,429 млрд грн. В торгах приняли участие три участника, шаг аукциона составил 20 млн грн. Рост цены произошел в два шага на 40 млн грн со стартовых 1,389 млрд грн. Победителем торгов стал консорциум инвесторов в составе UDP Андрея Иванова и А Девелопмента Алексея Баранова.