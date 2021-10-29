ФДМУ провів успішний продаж "Більшовика" попри скептичні прогнози – Сергій Іванов

Журналіст Сергій Іванов у своєму блозі розкрив переваги від продажу колишнього заводу "Більшовик" (після декомунізації – АТ "Перший київський машинобудівний завод"). Аукціон відбувся в межах програми президента Володимира Зеленського "Велика Приватизація", де цей об’єкт був віднесений до пріоритетних, повідомляє Дзеркало тижня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На думку журналіста, ФДМУ провів успішний аукціон, попри скептичні прогнози. "Якщо чесно, як і багато хто, я до останнього не вірив, що це станеться, і навіть писав у вересні про те, який це проблемний об‘єкт. Але тепер мушу визнати: ФДМУ це вдалося і це наймасштабніша приватизація за десятиліття. А враховуючи, що щойно стало відомо про друге поспіль скасування аукціону по ОГХК, кейс "Більшовика" – своєрідний рятівний жилет для влади, щоб показати свою надійність перед інвесторами", — наголошує Сергій Іванов.

Також він зазначив, що це був складний і проблемний об'єкт, і не скоро дасть спокій новому власнику. З ним ще треба буде розібратися з питаннями по землі, з орендарями, з'ясовувати стосунки зі столичною владою щодо горезвісного 5-го цеху "Більшовика" і вирішити питання працівників та виробництва.

Однією з найбільших переваг аукціону він назвав наповнення бюджету за доволі непростої економічної ситуації. "Держбюджет від цього продажу отримає майже 2 млрд грн – сума угоди 1,4 млрд і 0,5 млрд боргів заводу, які гаситиме вже новий власник. Треба враховувати, що за оцінками експертів, наразі маємо пік вартості нерухомості, за прогнозами скоро буде спад. Тобто зараз це максимально вдалий час для продажу. Ну і 2 мільярди – це, звичайно, "красна ціна" такого об’єкту, який насправді не об’єкт, а шмат землі із проблемами. Думаю, помилка Фонду була в тому, що не варто було стартувати із максимальної ціни. Ще навесні експерти оцінювали завод удвічі менше з урахуванням усіх проблем", — зауважує Іванов.

Аукціон журналіст вважає успішним стартом держави з приватизації проблемних державних об‘єктів. І цей кейс він оцінює як успішний крок, який дозволить наповнювати державний бюджет і позбуватися проблемних активів. Також, на його думку, це позитивний приклад для наступних кроків у втіленні програми "Велика Приватизація".

Нагадаємо, 27 жовтня 2021 р. на аукціоні, який проводив Фонд Держмайна АТ "Перший київський машинобудівний завод" продали за 1,429 млрд грн. У торгах взяли участь троє учасників, крок аукціону становив 20 млн грн. Зростання ціни відбулося у два кроки на 40 млн грн зі стартових 1,389 млрд грн. Переможцем торгів став консорціум інвесторів у складі UDP Андрія Іванова та А Девелопмент Олексія Баранова.