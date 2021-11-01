Гройсман нарушил закон и проводил агитацию в "день тишины", – СМИ

Лидер политической партии "Українська Стратегія Гройсмана" Владимир Гройсман нарушил избирательное законодательство и проводил агитацию в "день тишины" в Улановской и Липовецкой территориальных общинах. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на Винницкие новости.

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"Именно в этих общинах 31 октября пройдут выборы голов, поэтому Владимир Гройсман призвал земляков поддержать кандидатов от своей команды – Александра Гоцуляка в Улановской и Олесю Назаренко – в Липовецкой", – информирует своих читателей сайт одного из местных СМИ утром 31 октября, то есть в день выборов.

В материале говорится, что во время встреч в Уланове и двух населенных пунктах Липовецкой общины – селе Росоша и городе Липовец – кандидаты на должности глав общин Александр Гоцуляк и Олеся Назаренко рассказали о своих планах на будущее, отчитались о своей работе и выразили уверенность в поддержке команды "Української Стратегії Гройсмана".

Впрочем, агитационную поездку в Улановскую и Липовецкую территориальные общины Владимир Гройсман совершил в прошедшую субботу, 23 октября.