Гройсман порушив закон і проводив агітацію у "день тиші", – ЗМІ

Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман порушив виборче законодавство і проводив агітацію у "день тиші" в Уланівській та Липовецькій територіальних громадах. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на Вінницькі новини.

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"Саме в цих громадах 31 жовтня пройдуть вибори голів, тож Володимир Гройсман закликав земляків підтримати кандидатів від своєї команди – Олександра Гоцуляка в Уланівській та Олесю Назаренко – у Липовецькій", – інформує своїх читачів сайт одного з місцевих ЗМІ вранці 31 жовтня, тобто у день виборів.

У матеріалі йдеться про те, що під час зустрічей в Уланові та двох населених пунктах Липовецької громади – селі Росоша та місті Липовець – кандидати на посади голів громад Олександр Гоцуляк та Олеся Назаренко розповіли про свої плани на майбутнє, відзвітували про свою роботу та висловили впевненість у підтримці команди "Української Стратегії Гройсмана".

Втім, агітаційну поїздку до Уланівської та Липовецької територіальної громад Володимир Гройсман здійснив у минулу суботу, 23 жовтня.