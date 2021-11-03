Главой партии Разумкова на Днепропетровщине может стать бывший герой российского шоу "Давай поженимся" - журналист

На пост руководителя отделения политсилы экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова в Днепре претендует бывший глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко. Ранее Бондаренко участвовал в российском свадебном ток-шоу "Давай поженимся", написал в Facebook журналист и блогер Денис Казанский.

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"Новую политическую силу Разумкова в Днепропетровской области очень хочет возглавить бывший глава ОГА Александр Бондаренко. Тот самый герой программы "Давай поженимся", которого на волне моды на новые лица в 2019 назначили губернатором, а потом уже в следующем году достаточно быстро уволили, после того, как он показал неудовлетворительный результат", — рассказал журналист.

По словам Казанского, Бондаренко запомнился жителям области не только провальной работой, но и связями с людьми Игоря Коломойского. В конце концов, эти знакомства не помогли Бондаренко сохранить должность — руководить Днепропетровщиной вернули Валентина Резниченко.

"И вот теперь экс-губернатор готовится возглавить в области партию Разумкова. В принципе, уже понятно, что там будет за партия", — резюмировал Казанский.