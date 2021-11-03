Головою партії Разумкова на Дніпропетровщині може стати колишній герой російського шоу "Давай одружимося" - журналіст

На посаду керівника відділення політсили ексспікера Ради Дмитра Разумкова у Дніпрі претендує колишній голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. Раніше Бондаренко брав участь у російському весільному ток-шоу "Давай одружимося", написав у Facebook журналіст та блогер Денис Казанський.

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"Нову політичну силу Разумкова на Дніпропетровщині дуже хоче очолити колишній голова ОДА Олександр Бондаренко. Той самий герой програми "Давай одружимося", якого на хвилі моди на нові обличчя у 2019 році призначили губернатором, а потім уже наступного року досить швидко звільнили, після того, як він показав незадовільний результат", — розповів журналіст.

За словами Казанського, Бондаренко запам'ятався мешканцям області не лише провальною роботою, а й зв'язками із людьми Ігоря Коломойського. Зрештою, ці знайомства не допомогли Бондаренку зберегти посаду – керувати Дніпропетровщиною повернули Валентина Резніченка.

"І тепер ексгубернатор готується очолити в області партію Разумкова. У принципі вже зрозуміло, що там буде за партія", — резюмував Казанський.