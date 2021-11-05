Находящийся в международном розыске Сергей Максимов пытается захватить "Броварской завод пластмасс", - СМИ

"Броварской завод пластмасс" – "под атакой. Его пытается захватить сбежавший из Украины экс-глава VAB Банка Сергей Максимов, который находился в международном розыске".

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Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

По информации журналистов, в 2012 году Генпрокуратура обвинила Сергея Максимова в хищении кредитных средств в VAB Банке, где тот являлся президентом. После пребывания в СИЗО и выплаты залога в размере 5 млн грн, Максимов сбежал из Украины и сейчас находится в международном розыске.

"Его заинтересовал "Броварской завод пластмасс", который находится в залоге у VAB Банка, и который закладывал сам Максимов для, по неофициальным данным, проворачивания схем по выводу денег за счет кредитов. Имущественный комплекс и общежитие еще раньше были переданы в залог банка, как обеспечение выполнения условий кредитных договоров. С 2016 года и по сегодняшний день Максимовым предпринимаются неоднократные попытки через суды лишить банк части обеспечения по кредиту – комплексу завода", — говорится в материале.

В 2019 году государство в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который к тому времени занимался ликвидацией банковского учреждения, продало пул кредитов, обеспечиваемый имуществом "Броварского завода пластмасс" на голландском аукционе иностранному инвестору с европейским капиталом.

"К этому моменту Максимов получил полный контроль над "Броварским заводом пластмасс", переоформив его на своего делового партнера и, как поговаривают, гражданскую жену, госпожу Грэгори Анну Владимировну. Сама же Грэгори позиционирует себя как "бизнесвумен", громко называет себя собственницей ряда девелоперских компаний и ведет авторскую колонку в одном их интернет изданий на тему посвященную, как не парадоксально, проблемам привлечения иностранных инвестиций и противодействия рейдерству", — говорится в материале.

Тогда же Максимов, "прикрываясь именем Грэгори, по информации из неофициальных источников, осуществил очередную попытку завладения имущественным комплексом завода, на этот раз воспользовавшись услугами так называемых "черных регистраторов".

"За один день из государственного реестра прав собственности на недвижимость по поддельным документам исчезли обременения и записи про ипотеку, "Броварской завод пластмасс" был поделен на 16 отдельных объектов недвижимости, которые в конечном итоге после неоднократных манипуляций, оказались в собственности подконтрольных Грэгори компаний. Естественно, иностранный инвестор обжаловал действия "черных регистраторов" в судах. Впрочем, на этот раз Фемида отвернулась от Максимова, инвестору удалось отстоять право ипотеки, собрать воедино поделенное на части имущество "Броварского завода пластмасс", — отмечают журналисты.