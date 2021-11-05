Сергій Максимов, який знаходиться в міжнародному розшуку, намагається захопити "Броварський завод пластмас", - ЗМІ

"Броварський завод пластмас" – "під атакою. Його намагається захопити екскерівник VAB Банку Сергій Максимов, який втік з України, який перебував у міжнародному розшуку".

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

За інформацією журналістів, у 2012 році Генпрокуратура звинуватила Сергія Максимова у розкраданні кредитних коштів у VAB Банку, де той був президентом. Після перебування в СІЗО та виплати застави у розмірі 5 млн гривень, Максимов втік з України й зараз перебуває у міжнародному розшуку.

"Його зацікавив "Броварський завод пластмас", який перебуває у заставі у VAB Банку, і який закладав сам Максимов для, за неофіційними даними, провертання схем із виведення грошей коштом кредитів. Майновий комплекс та гуртожиток ще раніше були передані у заставу банку, як забезпечення виконання умов кредитних договорів. З 2016 року і до сьогодні Максимовим робляться неодноразові спроби через суди позбавити банк частини забезпечення кредиту – комплексу заводу", — йдеться у матеріалі.

У 2019 році держава в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка на той час займалася ліквідацією банківської установи, продала пул кредитів, що забезпечується майном "Броварського заводу пластмас" на голландському аукціоні іноземному інвестору з європейським капіталом.

"До цього моменту Максимов отримав повний контроль над "Броварським заводом пластмас", переоформивши його на свого ділового партнера і, як подейкують, громадянську дружину, пані Грегорі Ганну Володимирівну. Сама ж Грегорі позиціонує себе як "бізнесвумен", голосно називає себе власницею ряду девел компаній і веде авторську колонку в одному їх інтернет-видань на тему, присвячену, як не парадоксально, проблемам залучення іноземних інвестицій та протидії рейдерству", — йдеться у матеріалі.

Тоді ж Максимов, "прикриваючись ім'ям Грегорі, за інформацією з неофіційних джерел, здійснив чергову спробу заволодіння майновим комплексом заводу, цього разу скориставшись послугами так званих "чорних реєстраторів".

"За один день з державного реєстру прав власності на нерухомість за підробленими документами зникли обтяження та записи про іпотеку, "Броварський завод пластмас" був поділений на 16 окремих об'єктів нерухомості, які зрештою після неодноразових маніпуляцій опинилися у власності підконтрольних Грегорі компаній. "Іноземний інвестор оскаржив дії "чорних реєстраторів" у судах. Втім, цього разу Феміда відвернулася від Максимова, інвестору вдалося відстояти право іпотеки, зібрати воєдино поділене на частини майно "Броварського заводу пластмас"", — зазначають журналісти.