"Пытаются перебросить все больше обязательств на общины, а деньги забрать", - мэр Тернополя

Президента просят не лишать города и общины заработанных денег

В Верховной Раде сейчас находится законопроект, согласно которому местное самоуправление хотят лишить бюджетов развития, передав их областным администрациям. Об этом в интервью Фокусу "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви" рассказал городской голова Тернополя Сергей Надал. По его словам, такие предложения возникают в конце каждого бюджетного года, становясь предметом торгов и договоренностей.

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"Я просил [президента Владимира] Зеленского не делать этого, потому что города и общины только почувствовали возможность что-то делать, используя собственный ресурс, — отметил Надал. — Думаю, что сегодня в Украине происходит что-то вроде того, что было в средневековой Европе с Магдебургским правом: при полной разрухе, чуме, войне сильные города стали поднимать свои страны и Европу в целом из руины. Так и наши города могут поднять Украину и сделать ее сильной. Главное, чтобы еще раз децентрализацию не развернули в противоположную сторону".

Мэр Тернополя признал, что сейчас существуют определенные трения между центральной и местной властью. "Мы чувствуем, что каждый год пытаются перебросить все больше обязательств на местные общины, а деньги забрать, — сказал Надал. — При этом ко мне приходят все государственные органы типа полиции и военных комиссаров с просьбами помочь. Это вопрос финансового ресурса общества, который нужно использовать в первую очередь для его нужд, а уж когда есть излишек, тогда финансировать соответствующие государственные органы. Но, конечно, мы находим ресурсы. И мы помогаем, потому что это вопрос безопасности города, помощи армии".

Подробнее читайте в материале "Мэр Тернополя Надал — о вакцинации, децентрализации, стадионе им. Шухевича и московской церкви".