"Намагаються перекинути все більше зобов'язань на громади, а гроші забрати", — мер Тернополя

Президента просять не позбавляти міста та громади зароблених грошей

У Верховній Раді наразі перебуває законопроект, згідно з яким місцеве самоврядування хочуть позбавити бюджетів розвитку, передавши їх обласним адміністраціям. Про це в інтерв'ю Фокусу "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. За його словами, такі пропозиції виникають наприкінці кожного бюджетного року, стаючи предметом торгів і домовленостей.

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"Я просив [президента Володимира] Зеленського не робити цього, тому що міста та громади лише відчули можливість щось робити, використовуючи власний ресурс, — зазначив Надал. — Думаю, що сьогодні в Україні відбувається щось на кшталт того, що було в середньовічній Європі з Магдебурзьким правом: за повної розрухи, чуми, війни сильні міста почали піднімати свої країни та Європу в цілому з руїни. Так і наші міста можуть підняти Україну та зробити її сильною. Головне, щоб ще раз децентралізацію не розгорнули на протилежний бік".

Мер Тернополя визнав, що зараз існують певні тертя між центральною та місцевою владою. "Ми відчуваємо, що щороку намагаються перекинути все більше зобов'язань на місцеві громади, а гроші забрати, — сказав Надал. — При цьому до мене приходять усі державні органи на кшталт поліції та військових комісарів із проханнями допомогти. Це питання фінансового ресурсу суспільства, яке потрібно використовувати в першу чергу для його потреб, а коли є надлишок, тоді фінансувати відповідні державні органи. Але, звичайно, ми знаходимо ресурси. І ми допомагаємо, тому що це питання безпеки міста, допомоги армії".

Детальніше читайте в матеріалі "Мер Тернополя Надал — про вакцинацію, децентралізацію, стадіон ім. Шухевича та московську церкву" .