Кандидат на главу Сервисных центров МВД Моисеенко подозревается в нарушении антикоррупционного законодательства - СМИ

Декларация одного из кандидатов на должность руководителя Сервисных центров МВД Евгения Моисеенко вызывает вопросы несоответствием доходов и имеющихся активов, что может стать препятствием для его назначения. Об этом сообщает Телеграм-канал "Черный Квартал".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"В МВД идет активный поиск кандидатур на должность руководителя Сервисных центров. Один из тех, кого рассматривают, - Евгений Моисеенко. Однако установлено, что бывший чиновник "забыл" подать декларацию про увольнение с должности в Министерстве цифровой и транспортной политики, что является грубым нарушением антикоррупционного законодательства", — говорится в сообщении.

По данным издания, у Е.Моисеенко активы более, чем в 10 раз превышают официальные доходы.

"Так, например, в декларации с 2010-го по 2014-й Моисеенко стал обладателем 4-х квартир (2 в Киеве и 2 в Луганске), гаража в столице, а также новейшей Audi А6 на тот момент последнего года выпуска (2012-го). Часы — стоимостью более 250 тыс грн. В общем, только за этот период несколько миллионов ушло на недвижимость и авто. При этом доходы Евгения Вадимовича задекламированы в долларах как подарки и сумы "относительно" скромные", — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает "По нашей информации у него есть серьезные проблемы с НАПК и вероятно это станет причиной отказала ему в новой должности", — подчеркивается в публикации.