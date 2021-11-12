Кандидат на голову Сервісних центрів МВС Моїсеєнко підозрюється у порушенні антикорупційного законодавства - ЗМІ

Декларація одного з кандидатів на посаду керівника Сервісних центрів МВС Євгена Моїсеєнко викликає питання невідповідністю доходів ті наявних активів, що може стати перешкодою для його призначення. Про це повідомляє Телеграм-канал "Чорний Квартал".

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"У МВС триває активний пошук кандидатур на посаду керівника Сервісних центрів. Один із тих, кого розглядають, – Євген Моїсеєнко. Проте встановлено, що колишній чиновник "забув" подати декларацію про звільнення з посади у Міністерстві цифрової та транспортної політики, що є грубим порушенням антикорупційного законодавства", — йдеться у повідомленні.

За даними видання, у Є.Моїсеєнка активи більш ніж у 10 разів перевищують офіційні доходи.

"Так, наприклад, у декларації з 2010-го по 2014-й Моїсеєнко став власником 4-х квартир (2 у Києві та 2 у Луганську), гаража у столиці, а також нової Audi А6 на той момент останнього року випуску (2012- го). Годинник – вартістю понад 250 тис грн. Загалом лише за цей період кілька мільйонів пішло на нерухомість і авто. При цьому доходи Євгена Вадимовича задекларовані в доларах як подарунки та суми щодо скромні", — йдеться в повідомленні.

При цьому видання зазначає "За нашою інформацією він має серйозні проблеми з НАЗК і ймовірно це стане причиною відмови йому у новій посаді", — наголошується в публікації.