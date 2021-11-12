Нардеп Новинский вакцинировался вакциной Пфайзер и рассказал об этом в Facebook

Внефракционный депутат Вадим Новинский получил вторую дозу вакцины от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

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"Вакцинировался второй дозой. Будьте благоразумны и ответственны. Желаю всем здоровья!", — написал политик.

Судя по фотоотчету Новинский привит вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Политик также продемонстрировал скриншот своего ковид-сертификата в приложении "Дія".

Вадим Новинский является внефракционным народным депутатом. Избран по одномандатному округу №57 (Мариуполь). Нардеп является бенефициаром инвестиционной компании Smart Holding и занимает второе место в рейтинге богатейших людей Украины по версии Фокуса.