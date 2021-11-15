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Александр Корниенко о лишении Дмитрия Разумкова мандата: "На съезде может быть все, что угодно"

Серафима Таран
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глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко
Фото: УНИАН

Об этом сообщил вице-спикер Верховной Рады и пока еще глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эксклюзивном интервью Фокусу, рассказав о некоторых особенностях съезда "Слуги народа".

Александр Корниенко: Повестка дня состоит из двух частей. Первая часть официальная, там три вопроса — заявление о моей отставке и мой отчет за два года, избрание нового председателя партии — это процесс. Возможно, будет несколько кандидатов, я буду согласовывать свое предложение с политическим лидером нашей партии Владимиром Зеленским. Дальше есть вопрос о принятии нашей фракцией в Верховной Раде ряда вещей, которых от нас ждут люди — это пенсионная реформа, возможно уменьшение количества народных депутатов. Все законы есть в Раде, но фракция иногда занимается другими вещами. После в программе любого съезда есть пункт "разное". И там может быть все, что угодно.

Есть ли юридические основания для того, чтобы лишить мандата Дмитрия Разумкова? Ваш коллега Александр Качура, он юрист по образованию, говорит, что нет.

Александр Корниенко: Я еще не погружался глубоко в этот вопрос. Дмитрий Александрович внефракционный депутат, о чем свидетельствует сайт Верховной Рады два года подряд. Информации о том, что он вошел в состав другой фракции, в частности, "Слуга народа", нет. Дальше должны говорить юристы. Не следует забывать о Конституции, есть 81 статья о том, что не вхождение народного депутата, избранного от политической партии, в состав фракции этой партии или выход из состава фракции — это основание для отмены его статуса как депутата.

Съезд партии "Слуга народа", выборы нового главы партии Слуга народа
На съезде партии "Слуга народа" рассмотрят вопрос об отставке Александра Корниенко, его отчет за два года, а также изберут нового главу партии

Полное интервью с Александром Корниенко читайте в свежем выпуске Фокуса 18 ноября, а также на нашем сайте Focus.ua.

Напомним, съезд партии состоится 15 ноября в 18:00 в КВЦ "Парковый". "Слуги" выберут нового председателя партии. С большой вероятностью это будет нардеп СН Елена Шуляк. Ее кандидатуру предложит Александр Корниенко.