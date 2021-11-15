Александр Корниенко о лишении Дмитрия Разумкова мандата: "На съезде может быть все, что угодно"

Об этом сообщил вице-спикер Верховной Рады и пока еще глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эксклюзивном интервью Фокусу, рассказав о некоторых особенностях съезда "Слуги народа".

Александр Корниенко: Повестка дня состоит из двух частей. Первая часть официальная, там три вопроса — заявление о моей отставке и мой отчет за два года, избрание нового председателя партии — это процесс. Возможно, будет несколько кандидатов, я буду согласовывать свое предложение с политическим лидером нашей партии Владимиром Зеленским. Дальше есть вопрос о принятии нашей фракцией в Верховной Раде ряда вещей, которых от нас ждут люди — это пенсионная реформа, возможно уменьшение количества народных депутатов. Все законы есть в Раде, но фракция иногда занимается другими вещами. После в программе любого съезда есть пункт "разное". И там может быть все, что угодно.

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Есть ли юридические основания для того, чтобы лишить мандата Дмитрия Разумкова? Ваш коллега Александр Качура, он юрист по образованию, говорит, что нет.

Александр Корниенко: Я еще не погружался глубоко в этот вопрос. Дмитрий Александрович внефракционный депутат, о чем свидетельствует сайт Верховной Рады два года подряд. Информации о том, что он вошел в состав другой фракции, в частности, "Слуга народа", нет. Дальше должны говорить юристы. Не следует забывать о Конституции, есть 81 статья о том, что не вхождение народного депутата, избранного от политической партии, в состав фракции этой партии или выход из состава фракции — это основание для отмены его статуса как депутата.

[ + – ] На съезде партии "Слуга народа" рассмотрят вопрос об отставке Александра Корниенко, его отчет за два года, а также изберут нового главу партии

Полное интервью с Александром Корниенко читайте в свежем выпуске Фокуса 18 ноября, а также на нашем сайте Focus.ua.

Напомним, съезд партии состоится 15 ноября в 18:00 в КВЦ "Парковый". "Слуги" выберут нового председателя партии. С большой вероятностью это будет нардеп СН Елена Шуляк. Ее кандидатуру предложит Александр Корниенко.