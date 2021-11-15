Олександр Корнієнко про позбавлення Дмитра Разумкова мандата: На з'їзді може бути все, що завгодно

Про це все повідомив віцеспікер Верховної Ради і поки що голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу, розповівши про деякі особливості з'їзду "Слуги народу".

Олександр Корнієнко: Порядок денний складається з двох частин. Перша офіційна, там три питання — прийняття заяви про мою відставку і мій звіт за два роки, обрання нового голови — це процес, можливо буде кілька кандидатів, я буду узгоджувати свою кандидатуру з політичним лідером нашої партії Володимиром Зеленським. Далі є питання прийняття нашою фракцією у ВР низки речей, на які чекають люди — це пенсійна реформа, можливо зменшення кількості народних депутатів. Всі закони є в Раді, але фракція інколи займається іншими речами. Після у програмі будь-якого з’їзду є пункт "різне". І там може бути все, що завгодно.

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Чи є юридичні підстави для позбавлення Разумкова мандата? Ваш колега Олександр Качура, він є юристом за освітою, каже, що ні.

Олександр Корнієнко: Я ще не занурювався глибоко в це питання. Є факт, що Дмитро Олександрович наразі позафракційний, про що свідчить сайт Верховної Ради два роки поспіль. Інформації, що він увійшов до складу іншої фракції, зокрема "Слуга народу", немає. Далі мають говорити юристи. Не треба забувати про Конституцію, є 81 стаття про те, що невходження народного депутата, обраного від політичної партії, до складу фракції цієї партії або вихід зі складу фракції, це підстава для скасування його статусу як депутата.

[ + – ] На з'їзді партії "Слуга народу" розглянуть питання відставки Олександра Корнієнка, йог звіт за два роки, а також оберуть нового голову партії

Повне інтерв'ю з Олександром Корнієнко читайте у свіжому випуску Фокуса 18 листопада, а також на нашому сайті Focus.ua.

Нагадуємо, з’їзд партії відбудеться 15 листопада о 18:00 у КВЦ "Парковий". "Слуги" оберуть нового керівника партії. З великою імовірністю це буде нардеп СН Олена Шуляк. Її кандидатуру запропонує Олександр Корнієнко.