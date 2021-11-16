ОГП: житель Херсонщины, незаконно завладевший 4,2 га побережья, предстанет перед судом

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по фактам мошеннического завладения земельными участками в Херсонской области, а также легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщается на официальном сайте ОГП.

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"Расследование установило, что житель г. Голая Пристань Херсонской области организовал завладение земельными участками на побережье Черного моря. Общая площадь этих земель рекреационного назначения составляет 4,2 га, а стоимость – более 6,6 млн. грн. Они выбыли из коммунальной собственности Лазурненского поссовета на основании поддельного решения Скадовского райсуда в Херсонской области", — говорится в сообщении.

В дальнейшем обвиняемый реализовал земельные участки третьим лицам через открытые торги, организованные ГП "СЕТАМ".

Дело расследовалось по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины.