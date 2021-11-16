ОГП: мешканець Херсонщини, який незаконно заволодів 4,2 га узбережжя, постане перед судом

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо громадянина України за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками у Херсонській області, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляється на офіційному сайті ОГП.

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"Розслідуванням встановлено, що мешканець м.Гола Пристань Херсонської області організував заволодіння земельними ділянками на узбережжі Чорного моря. Загальна площа цих земель рекреаційного призначення становить 4,2 га, а вартість – понад 6,6 млн грн. Вони вибули із комунальної власності Лазурненської селищної ради на підставі підробленого рішення Скадовського районного суду у Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Надалі обвинувачений реалізував земельні ділянки третім особам через відкриті торги, що організовувалися ДП "СЕТАМ".

Справа розслідувалася за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.