ОГП: мешканець Херсонщини, який незаконно заволодів 4,2 га узбережжя, постане перед судом
Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо громадянина України за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками у Херсонській області, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомляється на офіційному сайті ОГП.
"Розслідуванням встановлено, що мешканець м.Гола Пристань Херсонської області організував заволодіння земельними ділянками на узбережжі Чорного моря. Загальна площа цих земель рекреаційного призначення становить 4,2 га, а вартість – понад 6,6 млн грн. Вони вибули із комунальної власності Лазурненської селищної ради на підставі підробленого рішення Скадовського районного суду у Херсонській області", — йдеться у повідомленні.
Надалі обвинувачений реалізував земельні ділянки третім особам через відкриті торги, що організовувалися ДП "СЕТАМ".
Справа розслідувалася за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.