"Не раз меняли историю", – Зеленский о работе радио и ТВ по случаю профессионального праздника

По словам президента, радио и телевидение сегодня являются оружием, которое способно влиять на глобальную политику и процессы в других государствах. Поэтому "важную роль играет придерживание стандартам" профессии.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 ноября решил поздравить работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником и вспомнил историю украинского радиовещания. Текст поздравления он опубликовал у себя в Facebook.

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Радиовещание, по словам Зеленского, не останавливало работу во время Второй мировой войны.

"Передачи с Крещатика будут идти до последнего дня обороны Киева, дикторы в Харькове будут у микрофона во время вражеских бомбардировок, радио будет помогать нашим летчикам ориентироваться во время боев и ночных атак на нацистские тылы", – написал глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал историю советского бандуриста Андрея Бобыря.

"Символически радио и войну соединяет Андрей Бобырь – известный истребитель и создатель одновременно: летчик 1-го украинского фронта и бандурист украинского радио. Именно он после войны сыграет на бандуре, которую всегда брал в небо и двигал в крыле самолета, "Реве та стогне Дніпр широкий" – легендарные позывные украинского радио, неизменные уже почти восемь десятилетий", – сообщил президент.

Радио и телевидение, по оценке Зеленского, сейчас являются оружием. Ими можно влиять на глобальную политику, процессы в других государствах и менять поведение миллионов людей. Неправильная информация особенно опасна в условиях войны на Донбассе и эпидемии коронавируса, подчеркнул он.

"Любая новость, фейк, манипуляция и даже опрометчивая фраза способны нанести удар, последствия которого для людей и государства могут быть больше, чем последствия обстрелов и бомбардировок. В день профессионального праздника я искренне желаю всем работникам радио и телевидения всегда помнить об этом. Благодарю всех, кто остается верным стандартам профессии, не изменяет ради славы или выгоды достоверность, объективность, полноту и точность, отделяет факты от мыслей и комментариев и сохраняет баланс мыслей и взглядов", – заявил он.

День работников радио, телевидения и связи — история праздника

В Украине 16 ноября отмечают День работников радио, телевидения и связи. Праздник официально стал государственным 11 ноября 1994 года, когда второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Именно 16 ноября 1924 года граждане Украинской советской социалистической республики впервые услышали Всесоюзное радио. Также была запущена первая радиостанция "Украинское радио". После распада СССР главное радиоуправление независимой Украины стало называться Государственная телерадиокомпания Украины. В дальнейшем ее разделили на Национальную телекомпанию и Национальную радиокомпанию.

Национальная телекомпания Украины сейчас является самой крупной государственной телекомпанией. Частный сектор телевидения и радиовещания в Украине, по данным LIGA.net, превышает 96%.

По инициативе ЮНЕСКО в мире 13 февраля отмечают Международный день радио.