"Не раз змінювали історію", – Зеленський про роботу радіо та ТБ з нагоди професійного свята

За словами президента, радіо та телебачення сьогодні є зброєю, яка здатна впливати на глобальну політику та процеси в інших державах. Тому "важливу роль відіграє дотримання стандартів" професії.

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада вирішив привітати працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом і згадав історію українського радіомовлення. Текст привітання він опублікував у Facebook.

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Радіомовлення, за словами Зеленського, не зупиняло роботу під час Другої світової війни.

"Передачі з Хрещатика йтимуть до останнього дня оборони Києва, диктори у Харкові будуть біля мікрофону під час ворожих бомбардувань, радіо допомагатиме нашим льотчикам орієнтуватися під час боїв і нічних атак на нацистські тили", — написав глава держави.

Крім того, Зеленський розповів історію радянського бандуриста Андрія Бобиря.

"Символічно радіо та війну з'єднує Андрій Бобир — відомий винищувач і творець одночасно: льотчик 1-го українського фронту та бандурист українського радіо. Саме він після війни зіграє на бандурі, яку завжди брав у небо та рухав у крилі літака, "Реве та стогне Дніпр широкий" — легендарні позивні українського радіо, незмінні вже майже вісім десятиліть", — повідомив президент.

Радіо і телебачення, за оцінкою Зеленського, зараз є зброєю. Ними можна впливати на глобальну політику, процеси в інших державах і змінювати поведінку мільйонів людей. Неправильна інформація особливо небезпечна в умовах війни на Донбасі та епідемії коронавірусу, наголосив він.

"Будь-яка новина, фейк, маніпуляція і навіть необачна фраза здатні завдати удару, наслідки якого для людей і держави можуть бути більшими, ніж наслідки обстрілів і бомбардувань. У день професійного свята я щиро бажаю всім працівникам радіо і телебачення завжди пам'ятати про це. Дякую всім, хто залишається вірним стандартам професії, не зраджує заради слави чи вигоди достовірність, об'єктивність, повноту та точність, відокремлює факти від думок та коментарів і зберігає баланс думок та поглядів”, — заявив він.

День працівників радіо, телебачення та зв'язку — історія свята

В Україні 16 листопада відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Свято офіційно стало державним 11 листопада 1994 року, коли другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.

Саме 16 листопада 1924 року громадяни Української радянської соціалістичної республіки вперше почули Всесоюзне радіо. Також було запущено першу радіостанцію "Українське радіо". Після розпаду СРСР головне радіоуправління незалежної України почало називатися Державна телерадіокомпанія України. Надалі її розділили на Національну телекомпанію та Національну радіокомпанію.

Національна телекомпанія України зараз є найбільшою державною телекомпанією. Приватний сектор телебачення та радіомовлення в Україні, за даними LIGA.net, перевищує 96%.

З ініціативи ЮНЕСКО у світі 13 лютого відзначають Міжнародний день радіо.