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Звезда "Сватов" Федор Добронравов может свободно приезжать в Украину, – СБУ

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Федор Добронравов

Российскому актеру, одобряющему аннексию Крыма, по словам силовиков, не было запрещено въезжать на территорию Украины.

Российский актер из "Сватов" Федор Добронравов может беспрепятственно въезжать на территорию Украины, поскольку данные о том, что он представляет угрозу национальной безопасности Украины, отсутствуют. Об этом сообщает "Украинские новости".

В сообщении опубликован официальный ответ Службы безопасности Украины на запрос журналистов издания. Как оказалось, СБУ повторно не запрещала российскому актеру приезжать в Украину. Более того, силовики не расследовали и не расследуют уголовных производств о высказываниях Добронравова в отношении российской аннексии Крыма.

Сам актер признался, что у него никогда не было проблем в общении с украинцами из разных регионов страны. А то, что сейчас происходит между двумя государствами, по его словам, это "политические игры не очень умных, но очень алчных людей".

В то же время актер признался, что несмотря на то, что предпочитает оставаться вне политики, он считает – "Крым должен был вернуться, как он и вернулся в Россию".

"Крым должен был вернуться, как он и вернулся в Россию", – Добронравов

Напомним, что Федор Добронравов был исключен из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В Минкульте это прокомментировали тем, что министерство получило соответствующее решение суда и действовало исключительно в рамках закона.

Владимир Зеленский до своего избрания на пост президента Украины записал эмоциональное видеообращение, в котором раскритиковал действия СБУ в отношении запрета показа сериала "Сваты".