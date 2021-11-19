Звезда "Сватов" Федор Добронравов может свободно приезжать в Украину, – СБУ

Российскому актеру, одобряющему аннексию Крыма, по словам силовиков, не было запрещено въезжать на территорию Украины.

Российский актер из "Сватов" Федор Добронравов может беспрепятственно въезжать на территорию Украины, поскольку данные о том, что он представляет угрозу национальной безопасности Украины, отсутствуют. Об этом сообщает "Украинские новости".

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В сообщении опубликован официальный ответ Службы безопасности Украины на запрос журналистов издания. Как оказалось, СБУ повторно не запрещала российскому актеру приезжать в Украину. Более того, силовики не расследовали и не расследуют уголовных производств о высказываниях Добронравова в отношении российской аннексии Крыма.

Сам актер признался, что у него никогда не было проблем в общении с украинцами из разных регионов страны. А то, что сейчас происходит между двумя государствами, по его словам, это "политические игры не очень умных, но очень алчных людей".

В то же время актер признался, что несмотря на то, что предпочитает оставаться вне политики, он считает – "Крым должен был вернуться, как он и вернулся в Россию".

[ + – ] "Крым должен был вернуться, как он и вернулся в Россию", – Добронравов

Напомним, что Федор Добронравов был исключен из списка лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. В Минкульте это прокомментировали тем, что министерство получило соответствующее решение суда и действовало исключительно в рамках закона.

Владимир Зеленский до своего избрания на пост президента Украины записал эмоциональное видеообращение, в котором раскритиковал действия СБУ в отношении запрета показа сериала "Сваты".