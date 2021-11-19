Зірка "Сватів" Федір Добронравов може вільно приїжджати в Україну, – СБУ

Російському актору, який схвалює анексію Криму, за словами силовиків, не було заборонено в'їжджати на територію України.

Російський актор зі "Сватів" Федір Добронравов може безперешкодно в'їжджати на територію України, оскільки дані про те, що він загрожує національній безпеці України, відсутні. Про це повідомляє "Українські новини".

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У повідомленні опубліковано офіційну відповідь Служби безпеки України на запит журналістів видання. Як з'ясувалося, СБУ повторно не забороняла російському актору приїжджати в Україну. Більше того, силовики не розслідували і не розслідують кримінальних проваджень про висловлювання Добронравова щодо російської анексії Криму.

Сам актор зізнався, що він ніколи не мав проблем у спілкуванні з українцями з різних регіонів країни. А те, що зараз відбувається між двома державами, за його словами, це "політичні ігри не дуже розумних, але дуже жадібних людей".

У той же час актор зізнався, що незважаючи на те, що вважає за краще залишатися поза політикою, він вважає — "Крим мав повернутися, як він і повернувся до Росії".

[ + – ] "Крим мав повернутися, як він і повернувся до Росії", – Добронравов

Нагадаємо, що Федора Добронравова було виключено зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України. У Мінкульті це прокоментували тим, що міністерство отримало відповідне рішення суду та діяло виключно в межах закону.

Володимир Зеленський до свого обрання на пост президента України записав емоційне відеозвернення, в якому розкритикував дії СБУ щодо заборони показу серіалу "Свати".