Теневой рынок нефтепродуктов является источником вредных выбросов и загрязнения почв и водоемов – обращение экологов в Верховную раду

Экологи заявили о вреде нелегальных заправок и подпольного производства топлива для окружающей среды. Они также призвали нардепов к глобальной проверке нелегальных АЗС и миниНПЗ, изменениям в законодательстве по борьбе с теневым рынком нефтепродуктов и содействию расследования покрывания нелегального рынка топлива. Об этом говорится в обращении "Экологического альянса "Зеленый город", опубликованном на официальной странице организации.

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В частности, в своем обращении экологи отметили, что в течении последнего года они получают многочисленные жалобы касательно точек нелегальной продажи топлива, количество которых увеличивается в геометрической прогрессии.

"Нелегальные заправочные станции, так называемые "бочки" – это источник выбросов в атмосферу вредных испарений. По последним исследованиям, в продаваемом бензине на нелегальных АЗС были выявлены многократные превышения содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, что может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно-сосудистой систем и другим тяжелым болезням", — говорится в обращении.

Кроме этого, по словам экологов, в большинстве случаев нелегальные АЗС построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности, что несет существенную угрозу жизни и здоровью окружающих. Также, "бочки" не могли бы работать без нелегальных производителей нефтепродуктов.

"Бочки" функционируют в тесной "спайке" с нелегальными производителями горючего, из-за которых украинский бюджет ежегодно теряет до 4 миллиардов гривен. Журналисты уже неоднократно сообщали о том, что горючее для "бочек" производится на 25 нелегальных миниНПЗ и нефтебазах, которые загрязняют почвы и водоемы, а также являются источниками возникновения техногенных катастроф и пожаров", — пишут представители экологической организации.

По мнению экологов, функционирование как нелегальных АЗС, так и нелегальных миниНПЗ невозможно без содействия представителей силовых органов, контролирующих структур и коррумпированной местной власти. Представители экологической организации "Экологический альянс "Зеленый город" также приводят данные проекта: "Карта объектов розничной торговли горючим, имеющих признаки нарушения законодательства" – perevirazs.info, который обнаружил в Украине 448 нелегальных АЗС. В этой связи они обращаются к народным депутатам Украины, чтобы те вмешались в ситуацию с теневым рынком горючего.

"В связи с вышеперечисленным, просим:

- в рамках полномочий народного депутата способствовать проверке вышеупомянутых точек нелегальной продажи горючего и миниНПЗ (путем направления в компетентные органы государственной власти депутатские обращения и запросы, выступлений в стенах ВР и в профильных комитетах)

- Инициировать изменения в законодательстве, которые сделали бы невозможным возникновение изложенных в письме проблем в будущем (исключили возможность существования теневого рынка нефтепродуктов и т.д.)

- Инициировать расследование касательно покрывания должностными лицами преступлений в сфере производства и нелегального оборота горючего", — говорится в обращении.

Как сообщала ранее Украинская правда, Украина ежегодно теряет около 20 млрд гривен из-за теневого рынка горючего.