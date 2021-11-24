Тіньовий ринок нафтопродуктів є джерелом шкідливих викидів та забруднення грунтів і водойм – звернення екологів до Верховної ради

Екологи заявили про шкоду нелегальних заправок та підпільного виробництва пального для навколишнього середовища. Вони також закликали нардепів до глобальної перевірки нелегальних АЗС та мініНПЗ, змін у законодавстві для боротьби із тіньовим ринком нафтопродуктів та сприяння розслідуванню покривання нелегального ринку пального. Про це йдеться у зверненні "Екологічного альянсу "Зелене місто", опублікованому на офіційній сторінці організації.

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Зокрема, у своєму зверненні екологи вказали на те, що протягом останнього року вони отримують численні скарги щодо точок нелегального продажу пального, кількість яких збільшується у геометричній прогресії.

"Нелегальні заправні станції, так звані "бочки" – це джерело викидів в повітря шкідливих випарів. За останніми дослідженнями, в бензині що продається на нелегальних АЗС були виявлені багаторазові перевищення вмісту токсичних речовин, зокрема бензолу та сірки, що може призвести до онкологічних захворювань, захворювання дихальної та серцево-судинної систем і інших важких хвороб", — йдеться у зверненні.

Окрім цього, за словами екологів, в більшості випадків нелегальні АЗС побудовані без дотримання будівельних норм та функціонують із порушенням норм пожежної та екологічної безпеки, що несе суттєву загрозу життю та здоров’ю оточуючих. Також, "бочки" не могли б працювати без нелегальних виробників нафтопродуктів.

"Бочки" функціонують у тісній "спайці" із нелегальними виробниками пального, через яких український бюджет щороку втрачає до 4-х мільярдів гривень. Журналісти вже неодноразово повідомляли про те що пальне для "бочок" виробляється на 25 нелегальних мініНПЗ та нафтобазах, які забруднюють грунти і водойми та є джерелами виникнення техногенних катастроф та пожеж", — пишуть представники екологічної організації.

На думку екологів, функціонування як нелегальних АЗС, так і нелегальних мініНПЗ є неможливим без сприяння представників силових органів, контролюючих структур та корумпованої місцевої влади. Представники екологічної організації "Екологічний альянс "Зелене місто" також наводять данні проекту: "Карта об'єктів роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки порушення законодавства" — perevirazs.info, який виявив в Україні 448 нелегальних АЗС. У зв’язку з цим вони звертаються до народних депутатів України, аби ті втрутились у ситуацію із тіньовим ринком пального.

"В зв’язку із вищезазначеним, просимо:

- В рамках повноважень народного депутата сприяти перевірці вищезазначених точок нелегального продажу пального та мініНПЗ (шляхом направлення до компетентних органів державної влади депутатських звернень та запитів, виступів в стінах ВР та у профільних комітетах)

- Ініціювати зміни у законодавстві, які б унеможливили виникнення викладених у листі проблем у майбутньому (унеможливили існування тіньового ринку нафтопродуктів, тощо)

- Ініціювати розслідування щодо покривання посадовими особами злочинів у сфері виробництва та нелегального обігу пального", — йдеться у зверненні.

Як повідомляла раніше Українська правда, Україна щороку втрачає близько 20 млрд гривень через тіньовий ринок пального.