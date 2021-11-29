В "Правом секторе" призывают СНБО принять санкции против Бибы, Кивы, Новинского и Портнова

"Правый сектор" провел митинг под стенами СНБО с требованием принять санкции против владельца "БРСМ-нафта" — Андрея Бибы, народных депутатов от ОПЗЖ Ильи Кивы и Вадима Новинского и экс-замглавы АП Януковича Андрея Портнова. Об этом стало известно из онлайн-трансляции на странице "Правого сектора" в Facebook.

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Более 100 представителей "Правого сектора" пришли под стены СНБО с требованием наложить санкции на владельца "БРСМ-нафта" — Андрея Бибу, народных депутатов от ОПЗЖ Илью Киву и Вадима Новинского, а также экс-замглаву АП Януковича Андрея Портнова. В обращении, которое "Правый сектор" передал в СНБО их обвиняют в антиукраинской деятельности.

"Их деструктивная деятельность направлена ​​на подрыв обороноспособности нашего государства, дестабилизацию общественно-политической жизни и подготовку почвы для российского вторжения.

В частности, речь идет про:

• Андрея Бибу, фигуранта списка базы "Миротворец", владельца сети заправок "БРСМ-нафта", на доходы от деятельности которой происходило финансирование антиукраинской партии Шария, которое подтверждено журналистами и решением суда. Который также спонсировал строительство храмов филиала РПЦ для возвращения влияния Московского патриархата на верующих западных областей Украины и был причастен к организации протестов против приезда Вселенского патриарха Варфоломея

• Илью Киву, народного депутата от ОПЗЖ, который по данным СБУ контролировал криминальную пророссийскую группировку, которая под прикрытием общественного объединения специализировалась на совершении преступлений и провокативных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране

• Вадима Новинского, олигарха и народного депутата от ОПЗЖ, причастного к противодействию созданию Православной церкви Украины и предоставлению Украине томоса об автокефалии, а также финансировании деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни

• Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича, причастного к аннексии Крыма, государственной измене, незаконному присвоению государственных средств и нарушению прав человека ", — говорится в обращении.

"Правый сектор" также отметил необходимость включить в санкционные списки окружение Бибы, Кивы, Новинского и Портнова, а также их активы.

"Мы обращаемся в Совет национальной безопасности и обороны Украины включить вышеупомянутых лиц и их окружение, а также финансовые активы в санкционные списки, чтобы лишить их влияния на ситуацию в стране и воспрепятствовать их деятельности, которая вредит безопасности и интересам украинского государства", — отмечается в обращении.