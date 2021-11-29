У "Правому секторі" закликають РНБО ухвалити санкції проти Біби, Киви та Портнова

"Правий сектор" провів мітинг під стінами РНБО з вимогою ухвалити санкції проти власника "БРСМ-нафта" – Андрія Біби, народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви та екс-заступника голови АП Януковича Андрія Портнова. Про це стало відомо з онлайн-трансляції на сторінці "Правого сектору" у Facebook.

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Понад 100 представників "Правого сектору" прийшли під стіни РНБО з вимогою накласти санкції на власника "БРСМ-нафта" – Андрія Бібу, народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву і екс-заступника голови АП Януковича Андрія Портнова. У зверненні, яке "Правий сектор" передав до РНБО їм закидають антиукраїнську діяльність.

" Їхня деструктивна діяльність спрямована на підрив обороноздатності нашої держави, дестабілізацію суспільно-політичного життя та підготовку грунту для російського вторгнення.

Зокрема, мова йде про:

• Андрія Бібу, фігуранта списку бази "Миротворець", власника мережі заправок "БРСМ-нафта", на прибутки від діяльності якої відбувалось фінансування антиукраїнської партії Шарія, що було доведено журналістами та рішенням суду. Який також спонсорував побудову храмів філії РПЦ для повернення впливу Московському патріархату на вірян західних областей України та був причетний до організації протестів проти приїзду Вселенського патріарху Варфоломія

• Іллю Киву, народного депутата від ОПЗЖ, який за даними СБУ контролював кримінальне проросійське угрупування, що під прикриттям громадського об’єднання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокативних дій, спрямованих на розхитування ситуації в країні

• Андрія Портнова, колишнього заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича, що причетний до анексії Криму, державної зради, незаконному привласненні державних коштів і порушення прав людини ", — йдеться у зверненні.

"Правий сектор" також наголосив про необхідність включити до санкційних списків оточення Біби, Киви та Портнова, а також їхні активи.

"Ми звертаємось до Ради національної безпеки і оборони України включити вищезазначених осіб та їхнє оточення, а також фінансові активи в санкційні списки, аби позбавити їх впливу на ситуацію в країні та перешкодити їхній діяльності, яка шкодить безпеці та інтересам української держави", — зазначається у зверненні.