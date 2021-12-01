Кастинг для Ахметова: журналисты УП выяснили, зачем группа политиков могла летать в Вильнюс

Журналисты "Украинской правды" в расследовании "Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты" опубликовали видео, из которого следует, что 22 ноября в Вильнюсе одновременно находились самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, журналист Савик Шустер, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, врач и телеведущий Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон и бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

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Хотя официальным поводом для поездки в Вильнюс был назван День рождения Савика Шустера, а самого Ахметова на праздновании замечено не было, журналисты пришли к выводу, что многие другие совпадения указывают на то, что олигарх в столице Литвы проводил выездной кастинг кандидатов для замены действующему президенту Владимиру Зеленскому.

На опубликованном видео видно, как 21 ноября через VIP-терминал аэропорта "Борисполь" практически одновременно прошли Ахметов и вслед за ним – вся группа приглашенных на День рождения Шустера.

Два борта вылетели также один за другим. Хотя борт Ахметова сначала отправился в Париж, 22 ноября он также оказался в Вильнюсе.

В это же время журналисты УП заметили в Вильнюсе также брата мэра Киева Виталия Кличко – Владимира. По их предположению, Владимир Кличко мог выполнять роль посредника между Ахметовым и киевским городским головой.

Именно 22 ноября Арсен Аваков опубликовал фото с гостями Савика Шустера, которые держат в руках рыцарские доспехи.

"Меньше недели назад во время пресс-конференции президент Зеленский сделал громкое заявление о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот с участием именно Рината Ахметова, якобы вовлекаемого в этот процесс", — напомнили авторы расследования.

23 ноября самолеты Ахметова и гостей Шустера также одновременно вернулись в Украину.

Авторы расследования указывают также на то, что подобная практика зарубежных встреч и раньше приводила к принятию решений, оказавших влияние на дальнейшую судьбу Украины. В частности, в 2014 году в Вене прошла встреча Дмитрия Фирташа с Виталием Кличко и Петром Порошенко, после которой Кличко, бывший фаворитом предвыборной гонки, снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

"По информации источников "Украинской правды" в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах", — утверждает издание.