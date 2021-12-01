Кастинг для Ахметова: журналісти УП з'ясували, навіщо група політиків могла літати до Вільнюса

Журналісти "Української правди" у розслідуванні "Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти" опублікували відео, з якого випливає, що 22 листопада у Вільнюсі одночасно знаходилися найбагатша людина України Рінат Ахметов, журналіст Савік Шустер, екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, лікар та телеведучий Євген Комаровський, журналіст Дмитро Гордон та колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Хоча офіційним приводом для поїздки до Вільнюса був названий День народження Савіка Шустера, а самого Ахметова на святкуванні не було помічено, журналісти дійшли висновку, що багато інших збігів вказують на те, що олігарх у столиці Литви проводив виїзний кастинг кандидатів для заміни чинному президенту Володимиру Зеленському.

На опублікованому відео видно, як 21 листопада через VIP-термінал аеропорту "Бориспіль" практично одночасно пройшли Ахметов і за ним – вся група запрошених на День народження Шустера.

Два борти вилетіли також один за одним. Хоча борт Ахметова спочатку вирушив до Парижа, 22 листопада він також опинився у Вільнюсі.

Водночас журналісти УП помітили у Вільнюсі також брата мера Києва Віталія Кличка – Володимира. На їхнє припущення, Володимир Кличко міг виконувати роль посередника між Ахметовим та київським міським головою.

Саме 22 листопада Арсен Аваков опублікував фото з гостями Савіка Шустера, які тримають у руках лицарські обладунки.

"Менше тижня тому під час пресконференції президент Зеленський зробив гучну заяву про те, що в Україні начебто готується державний переворот за участю саме Ріната Ахметова, якого нібито втягують у цей процес", — нагадали автори розслідування.

23 листопада літаки Ахметова та гостей Шустера також одночасно повернулися до України.

Автори розслідування вказують також на те, що подібна практика зарубіжних зустрічей і раніше призводила до прийняття рішень, які вплинули на подальшу долю України. Зокрема, у 2014 році у Відні відбулася зустріч Дмитра Фірташа з Віталієм Кличком та Петром Порошенком, після якої Кличко, який був фаворитом передвиборчих перегонів, зняв свою кандидатуру на користь Порошенка.

"За інформацією джерел "Української правди" у політичних колах, у Вільнюсі Ахметов обговорював можливих кандидатів на майбутніх парламентських та президентських виборах", — стверджує видання.