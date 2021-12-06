Комаровский признался: они встречались с Ахметовым в Вильнюсе - журналист

Врач и телеведущий Евгений Комаровский признал факт встречи с Ринатом Ахметовым в Вильнюсе на праздновании дня рождения телеведущего Савика Шустера. Участниками этих переговоров были также экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман и журналист Дмитрий Гордон.

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О признании Комаровского в Facebook написал автор недавнего расследования "Украинской правды", посвященного переговорам в Вильнюсе, журналист Михаил Ткач.

"Доктор Комаровский признал, что на дне рождения Савика Шустера был Ринат Ахметов. Это хорошо. Потому что наблюдать за тем, как взрослые люди, лидеры общественного мнения с миллионными аудиториями делают вид, что Ахметова там не было, уже не смешно", — говорится в публикации журналиста.

В то же время, по словам Ткача, другой участник встречи с самым богатым человеком Украины, Дмитрий Гордон, до признания Комаровского всячески пытался опровергнуть их переговоры с Ахметовым.

"Дмитрий Гордон, двое суток публикующий разные фото без Ахметова из Вильнюса с формулировкой "То, что Ткач побоялся показать", выражаясь его же формулировками, побоялся это признать", — пишет Ткач.

Журналист прокомментировал также высказывание Комаровского в его адрес, в котором доктор назвал поступок Ткача недостойным мужчины.

"Надеюсь, когда-нибудь и доктор Комаровский наберется "мужского" мужества говорить об олигархах правду, не боясь потерять эфиры на их телеканалах", — ответил журналист.

Свой ответ он подкрепил фото с изображением Комаровского.

"На фото выражение лица доктора Комаровского, когда у него спросили журналисты, "как он относится к Ринату Ахметову". Не шутка", — написал журналист.

Напомним, согласно недавнему журналистскому расследованию, на праздновании дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе присутствовал также Ринат Ахметов. По версии журналистов, в столице Литвы олигарх мог проводить кастинг будущих кандидатов в Президенты Украины.