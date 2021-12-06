Комаровський зізнався: вони зустрічалися з Ахметовим у Вільнюсі – журналіст

Лікар та телеведучий Євген Комаровський визнав факт зустрічі з Рінатом Ахметовим у Вільнюсі на святкуванні дня народження телеведучого Савіка Шустера. Учасниками цих переговорів були також ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман та журналіст Дмитро Гордон.

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Про зізнання Комаровського у Facebook написав автор нещодавнього розслідування "Української правди", присвяченого переговорам у Вільнюсі, журналіст Михайло Ткач.

"Доктор Комаровський визнав, що на дні народження Савіка Шустера був Рінат Ахметов. Це добре. Тому що спостерігати за тим, як дорослі люди, лідери громадської думки з мільйонними аудиторіями вдають, що Ахметова там не було, вже не смішно", — йдеться у публікації журналіста.

Водночас, за словами Ткача, інший учасник зустрічі з найбагатшою людиною України Дмитро Гордон до зізнання Комаровського всіляко намагався спростувати їхні переговори з Ахметовим.

"Дмитро Гордон, який дві доби публікує різні фото без Ахметова з Вільнюса з формулюванням "Те, що Ткач побоявся показати", висловуючись його ж формулюваннями, побоявся це визнати", — пише Ткач.

Журналіст прокоментував також висловлювання Комаровського на його адресу, у якому лікар назвав вчинок Ткача негідним чоловіка.

"Сподіваюся, колись і доктор Комаровський набереться "чоловічої" мужності говорити про олігархів правду, не боячись втратити ефіри на їхніх телеканалах", — відповів журналіст.

Свою відповідь він підкріпив фото із зображенням Комаровського.

"На фото вираз обличчя доктора Комаровського, коли його запитали журналісти, "як він ставиться до Ріната Ахметова". Не жарт", — написав журналіст.

Нагадаємо, згідно з нещодавнім журналістським розслідуванням, на святкуванні дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі був присутній також Рінат Ахметов. За версією журналістів, у столиці Литви олігарх міг проводити кастинг майбутніх кандидатів у Президенти України.