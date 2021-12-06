Сюжет об Ахметове на дне рождения Шустера снят по наводке СБУ — эксперт

Расследование "Украинской правды" о присутствии Рината Ахметова в Вильнюсе снято и опубликовано по заказу СБУ. Об этом сообщил в Facebook политический эксперт Дмитрий Джангиров.

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"После сюжета про Гуту Томашу Фиале серьезно влетело. По нашим источникам его набирали с Банковой и объяснили, что он не прав, а те, кто не прав, ни на какие "правильные" контракты для "правильных пацанов" в Украине рассчитывать не может.

В качестве компромисса было решено, что Томаш сдает своего штатного "правдоруба-расследователя" в аренду для подготовки нескольких "правильных" сюжетов", — написал Джангиров.

Для первого сюжета Михаил Ткач, по словам Джангирова, получил наводку, когда и кого снимать в Борисполе и помощь со срочным вылетом в Вильнюс. В частности, съемку в вильнюсском ресторане Neringa и в гостинице Esperanza поручили постоянному оператору Ткача Ярославу Бондаренко, а билеты и гостиницу для него бронировала, выкупала и оплачивала со своей карточки советница Ивана Баканова Алена Семыкина.

Выпуск программы должен был выйти накануне пресс-конференции президента Владимира Зеленского, на которой объявили о госперевороте. Но, по словам Джангирова, Михаил Ткач сорвал все дедлайны "в силу одной вполне простительной славянской слабости", а его команда "провалила почти все эпизоды съемок". В частности, вылет из Вильнюса Ахметова, Авакова и Гройсмана Бондаренко "банально проспал".

В итоге в эфир пришлось давать оперативные съемки, сделанные сотрудниками СБУ.

"У Михаила в этом сюжете нет ни одного своего кадра (возможно, не в первый раз?)", — отмечает Джангиров.

Джангиров пишет, что Ткач должен выпустить еще два сюжета о бизнесе Ахметова и уже получил от СБУ "гигабайты видео".

"Злые языки говорят, что задержка пока – в принципиальности г-на Ткача, мол, он не готов поступиться своим фундаментальным принципом "утром деньги — вечером — стулья"", — пишет Джангиров.