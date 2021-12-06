Сюжет про Ахметова на дні народження Шустера знято за наведенням СБУ — експерт

Розслідування "Української правди" про присутність Ріната Ахметова у Вільнюсі на дні народження Савіка Шустера знято та опубліковано на замовлення СБУ. Про це повідомив у Facebook політичний експерт Дмитро Джангіров.

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"Після сюжету про Гуту Томашу Фіалі серйозно влетіло. За нашими джерелами, його набирали з Банкової і пояснили, що він неправий, а ті, хто неправий, ні на які "правильні" контракти для "правильних пацанів" в Україні розраховувати не може.

Як компроміс, було вирішено, що Томаш здає свого штатного "правдоруба-розслідувача" в оренду для підготовки кількох "правильних" сюжетів", — написав Джангіров.

Для першого сюжету Михайло Ткач, за словами Джангірова, отримав наведення, коли і кого знімати у Борисполі та допомогу із терміновим вильотом до Вільнюса. Зокрема, зйомку у вільнюському ресторані Neringa та у готелі Esperanza доручили постійному оператору Ткача Ярославу Бондаренко, а квитки та готель для нього бронювала, викуповувала та оплачувала зі своєї картки радниця Івана Баканова Альона Семикіна.

Випуск програми мав вийти напередодні пресконференції президента Володимира Зеленського, де оголосили про держпереворот. Але, за словами Джангірова, Михайло Ткач зірвав усі дедлайни "через одну цілком пробачливу слов'янську слабкість", а його команда "провалила майже всі епізоди зйомок". Зокрема, виліт із Вільнюса Ахметова, Авакова та Гройсмана Бондаренко "банально проспав".

У результаті в ефір довелося давати оперативні зйомки, зроблені співробітниками СБУ.

"У Михайла в цьому сюжеті немає жодного свого кадру (можливо, не вперше?)",—- зазначає Джангіров.

Він пише, що Ткач має випустити ще два сюжети про бізнес Ахметова і вже одержав від СБУ "гігабайти відео".

"Злі язики кажуть, що затримка поки що — в принциповості пана Ткача, мовляв, він не готовий поступитися своїм фундаментальним принципом "вранці гроші — ввечері — стільці", — пише Джангіров.