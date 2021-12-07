Телеканал Рината Ахметова распространяет антизападные тезисы в пользу олигархов, - "Центр противодействия коррупции"

Телеканал "Украина 24", принадлежащий бизнес-структурам олигарха Рината Ахметова, распространяет тезисы пропаганды страны-агрессора. К такому выводу, как сообщает "Украинская правда", пришли аналитики общественной организации "Центр противодействия коррупции".

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Антизападную пропаганду в Украине, по мнению экспертов ЦПК, озвучивают в пользу олигархов, не заинтересованных в антикоррупционных и демократических реформах. Такую пропаганду содержали 30 из 40 выпусков ток-шоу "Хард с Влащенко".

"Многие из главных тем выпусков "Харда с Влащенко" летом 2021 года тщательно повторяли распространенные нарративы кремлевской пропаганды. Тезис о внешнем управлении Украиной звучал в 11 выпусках, тогда как тезис о возможной эксплуатации украинских ресурсов Западом озвучивали в 6 выпусках. Кроме того, гости и ведущая шоу атаковали антикоррупционные органы, Национальный банк Украины, наблюдательные советы государственных компаний, а также озвучивали тезисы по теориям заговора о всесильном влиянии финансиста Джорджа Сороса", — говорится в исследовании ЦПК.

Редакционная политика канала, по мнению экспертов, заключается в умышленном приглашении в студию спикеров, которые скептически относятся к евроатлантическому курсу Украины. В частности, бывшего народного депутата Евгения Мураева и олигарха Вадима Новинского.

В политических шоу на канале "Украина 24" в течение последних месяцев критикуются президент Владимир Зеленский. Информационные атаки на главу государства связывают с его противостоянием с владельцем телеканала — олигархом Ринатом Ахметовым.

Ранее сообщалось, что 22 ноября Ринат Ахметов во время дня рождения телеведущего Савика Шустера в Вильнюсе мог воспользоваться праздником для переговоров с возможным кандидатом в президенты. Среди гостей Шустера были бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, журналист Дмитрий Гордон и известный врач Дмитрий Комаровский.