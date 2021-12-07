Телеканал Ріната Ахметова поширює антизахідні тези на користь олігархам, — "Центр протидії корупції"

Телеканал "Україна 24",що належить бізнес-структурам олігарха Ріната Ахметова, поширює тези пропаганди країни-агресора. До такого висновку, як повідомляє "Українська правда", прийшли аналітики громадської організації "Центр протидії корупції".

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Антизахідну пропаганду в Україні, на думку експертів ЦПК, озвучують на користь олігархам, які не зацікавлені у антикорупційних та демократичних реформах. Таку пропаганду містили 30 з 40 випусків токшоу "Хард з Влащенко".

"Багато з головних тем випусків "Харду з Влащенко" влітку 2021 року ретельно повторювали поширені наративи кремлівської пропаганди. Теза про зовнішнє управління Україною звучала в 11 випусках, тоді як тезу про ймовірну експлуатацію українських ресурсів Заходом озвучували в 6 випусках. Крім того, гості й ведуча шоу атакували антикорупційні органи, Національний банк України, наглядові ради державних компаній, а також озвучували тези з теорій змови про всемогутній вплив фінансиста Джорджа Сороса", — йдеться у дослідженні ЦПК.

Редакційна політика каналу, на думку експертів, полягає у навмисному запрошенні до студії спікерів, які скептично ставляться до євроатлантичного курсу України. Зокрема, колишнього народного депутата Євгенія Мураєва та олігарха Вадима Новинського.

У політичних шоу на каналі "Україна 24" протягом останніх місяців критикується президент Володимир Зеленський. Інформаційні атаки на голову держави пов’язують із його протистоянням з власником телеканалу — олігархом Рінатом Ахметовим.

Раніше повідомлялося, що 22 листопада Рінат Ахметов під час дня народження телеведучого Савіка Шустера у Вільнюсі міг скористатись святом для перемовин з можливим кандидатом у президенти. Серед гостей Шустера були колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній прем’єр-міністр Володимир Гройсман, журналіст Дмитро Гордон і відомий лікар Дмитро Комаровський.